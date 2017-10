«Je n’ai aucun regret» -Jacques Villeneuve

SAINT-CUTHBERT | Un documentaire consacré à Jacques Villeneuve ne pourrait être complet sans le voir effectuer l’une de ses embardées spectaculaires à bord de sa motoneige ou de sa voiture de course .

C’est d’ailleurs l’une des premières images que verront les téléspectateurs à l’occasion de la première diffusion de la vie parfois mouvementée du frère de Gilles, ce jeudi sur les ondes de Canal D.

Intitulé Le vrai Jacques Villeneuve, le reportage d’un peu plus d’une heure relate les grandes lignes d’une carrière parsemée de hauts et de bas.

Photo courtoisie Atelier 11

D’un parcours mené d’abord dans l’ombre de son illustre frère, qu’il identifie encore aujourd’hui comme son meilleur ami et dont il parle toujours au présent, et de son neveu au même prénom avec qui les relations sont rompues depuis neuf ans.

Toujours aussi généreux de son temps, Jacques Villeneuve a accepté de revoir le documentaire en question en compagnie du représentant du Journal de Montréal.

Par cette démarche, il a tenu à effacer cette impression véhiculée par les médias, dit-il, que sa carrière n’a été marquée que de mauvais coups. Par des exploits aussi. Et avec raison, devrait-on dire.

La santé va mieux

Télécommande à la main et accompagné de son épouse Céline, il a prolongé le visionnement de plus de trois heures en faisant ses commentaires et en remettant en question certains témoignages livrés par les intervenants, pour la plupart des journalistes qui l’ont côtoyé.

Il convient aussi de mentionner que l’entrevue initiale accordée par Villeneuve dans le documentaire a été menée à l’automne de 2014, au moment où il subissait des traitements de chimiothérapie, après avoir appris quelques mois plus tôt qu’il était atteint d’un cancer inopérable dans l’abdomen.

Malgré la maladie, son corps amaigri et sa voix chancelante, il déclare alors ne pas en avoir fini avec les courses de motoneige.

Mais trois ans plus tard, son discours a changé. Et fort heureusement.

La santé va mieux, il a pris du poids et enfin, la compétition, c’est vraiment terminé après maintes remises en question. Il parle vite, on le fait répéter à maintes occasions, mais on reconnaît le vrai Jacques Villeneuve, comme le titre du documentaire.

Un frère, un dieu

Si Jacques, qui célébrera ses 64 ans le 4 novembre, a grandi en suivant les traces de son frère Gilles, mort en pleine gloire, on apprend aussi que leur paternel n’est pas étranger à cette passion pour la vitesse.

« Si j’ai influencé Gilles [et Jacques], c’est par ma façon de conduire, d’indiquer Séville Villeneuve dans une entrevue accordée à Gaston L’Heureux. Moi je suis un pilote de course, mais sur la route. En fuyant la police... à l’occasion. Et j’ai même réussi. »

Un comportement rebelle qui était toléré à l’époque.

« Dès notre jeune âge, peser sur la suce, pour Gilles et moi, ce n’était pas de la folie, c’était normal, avoue Jacques. Défier la loi, il n’y avait rien là. »

Le documentaire met encore en lumière l’amour indéfectible pour son frère qu’il a affronté à plusieurs reprises, notamment sur les ovales de motoneige glacés, dans les années 1970.

« Oui, je l’ai battu à quelques reprises, dit Jacques, mais si ç’avait été un championnat du monde, je l’aurais laissé gagner. Gilles, c’était mon dieu. »

Villeneuve n’a pas aimé se faire décrire comme un fou furieux dans le documentaire.

« Ce n’est pas vrai, répond-il. Gilles et moi n’avons jamais été des fous furieux. On a toujours su ce qu’on faisait. On roule vite, d’accord. Pour nous, des fous furieux, ce sont des gens qui roulent à tombeau ouvert en état d’ébriété. Ce n’était pas notre cas. »

Quelle erreur en F3 ?

L’épisode raté en F3, soulevé par l’auteur de ces lignes dans le reportage, l’a aussi fait réagir.

Des démarches fructueuses menées par son frère Gilles lui avaient permis d’obtenir un volant de F3 à temps plein en Europe, au sein d’une écurie de pointe.

Mais Jacques a refusé cette offre qui lui aurait sans doute ouvert les portes de la F1 par la suite. Ç’a été l’une des rares fois où il a été désaccord avec son frère.

« Vous dites une erreur, mais quelle erreur ? s’écrie Jacques. C’était mon choix et je l’ai parfaitement assumé.

« Dans le cas de la F3, le moment n’était pas favorable. Il aurait fallu que je m’installe en Europe quelques jours plus tard, alors que j’étais établi ici, à Saint-Cuthbert, avec mon épouse.

« C’était hors de question. D’autant plus que j’avais un contrat pour rouler en Formule Atlantique en Amérique la saison suivante avec une bonne équipe.

« Pour moi, la F3, c’était un pas en arrière. Gilles a fait le saut de la Formule Atlantique à la F1, je me sentais aussi capable de le faire en temps et lieu. Finalement, ce n’est jamais arrivé. Mais je n’ai aucun regret dans toutes les décisions que j’ai prises. »

Jacques a aussi répété dans le documentaire que la F1 n’a jamais été une priorité pour lui.

« Ce l’était pour Gilles, mais pas pour moi. »

Non, Jacques n’a jamais eu de regrets. Mais en voyant le documentaire, il aurait sans doute voulu témoigner l’amour sans borne pour sa tendre épouse. Celle qui a veillé sur lui dans les bons comme dans les pires moments.

« Écoute bien, je suis né avant lui »

L’ex-gérant de son neveu avait sommé Jacques Villeneuve de changer de nom

Photo Louis Butcher

Le documentaire, réalisé de main de maître par Marc G. Carbonneau, qui a suivi Jacques Villeneuve sur les pistes de course pendant plus de deux ans avant qu’il n’accroche son casque pour de bon à l’hiver de 2016, révèle non seulement la fin de sa relation avec son neveu, mais aussi le comportement intraitable de Graig Pollock, l’ex-gérant du champion du monde de F1 en 1997.

Normand Coupal est le cousin germain de Jacques. Son père, Hercule, était le frère de Georgette, la mère de Gilles et de Jacques.

Coupal donnait un coup de main à son cousin pour tenter de lui dénicher des commanditaires dans l’espoir de convaincre une écurie de Formule Indy de le faire courir. À une époque où Jacques, le neveu, avant son entrée en F1 [en1996], cherchait lui aussi un volant dans cette même discipline.

« Je reçois un appel de Pollock me disant de cesser immédiatement d’utiliser le nom de Jacques Villeneuve dans mes démarches, de relater Coupal. En approchant des équipes de Formule Indy, j’écrivais qu’il était le meilleur pilote au monde.

« C’est venu aux oreilles de Pollock, poursuit Coupal. Il n’a pas aimé ça, en me disant que le meilleur, c’était Jacques, le neveu.

« Deux jours plus tard, je reçois une lettre de sa part. Une injonction en fait. La suite, vous la verrez dans le reportage. Tout ce que je peux vous dire, renchérit Coupal, c’est que mon cousin aurait pu faire un gros coup d’argent en répliquant aux menaces de Pollock. Mais il a refusé de s’embarquer là-dedans. »

Baptisé six mois plus tard

Le frère de Gilles atteste aussi l’authenticité de la lettre.

« Écoute bien, souligne-t-il, je suis né avant lui. Pas question de changer mon prénom. Mais je ne voulais pas brasser de la marde, c’était quand même le fils de Gilles. Veut, veut pas, il a du sang de Villeneuve. Mais je ne croyais pas qu’il irait aussi loin. »

Joann Villeneuve, la veuve de Gilles, a accepté, contrairement à son fils, de participer au documentaire.

« Jacques n’a été baptisé que six mois après sa naissance. Gilles et moi, on ne s’entendait pas, fait-elle savoir. Je trouvais que le prénom Jacques portait à confusion. Mais pour Gilles, il était hors de question qu’il s’appelle autrement que Jacques. C’était sans doute une preuve d’affection pour son frère... »

Il appert que Joann aurait souhaité que son fils s’appelle Charles.

Jacques, le frère de Gilles, n’a pas rouspété quand le titre du documentaire a été retenu.

« À la lueur des commentaires, dit Carbonneau, je trouvais que c’était un titre approprié. »

Le principal intéressé avoue en avoir marre de se faire appeler l’oncle ou l’autre... Villeneuve.

« Pourquoi ainsi ? questionne-t-il. Je suis le frère de Gilles tabarn... C’est aussi simple que ça. Pourquoi, les médias, vous me décrivez comme l’oncle ? Pourquoi ne pas dire qu’il est le neveu, alors ?

« Je suis Jacques, l’original ou l’authentique, dit-il. Le frère de Gilles. »

Jacques, le neveu, a refusé de collaborer au reportage malgré les demandes répétées du producteur.

« Il n’a pas voulu, prétend le frère de Gilles, probablement parce qu’on ne parlait pas de lui, mais plutôt du frère de son père. »

Les deux Jacques ne se sont pas revus ni parlé depuis les funérailles de Georgette Villeneuve, décédée en 2008.

► Outre Coupal, Joann et Céline Villeneuve, bon nombre d’intervenants, dont son mécanicien de longue date, Jean-Marc Huard, ont accepté de livrer des commentaires très pertinents, tout autant que Jean-Charles Lajoie, Réjean Tremblay, Charles-André Marchand, André Beauchesne, ainsi, entre autres, que les pilotes Bertrand Godin et Alexandre Tagliani.

