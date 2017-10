La mairesse de Longueuil se raconte

Moins d’un mois avant son départ de la vie politique, la mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire était à Québec mardi soir pour lancer sa biographie Se faire entendre qui, espère-t-elle, incitera les femmes à se lancer en politique.

«J’aimerais ça inciter les gens à faire leur part, en tant que citoyens. La politique, ce n’est pas tous des corrompus, il y a de bons politiciens et de bonnes politiciennes, mais ce n’est pas eux que nous voyons à la une des journaux», indique celle qui dans sa biographie, aborde aussi sa surdité pour démontrer que malgré son handicap, «tout est possible».



Après avoir œuvré 20 ans en politique (deux mandats au municipal et cinq au fédéral), Mme St-Hilaire amorcera dès le 6 novembre une nouvelle carrière en tant que commentatrice à l’émission La Joute, sur les ondes de LCN. Elle commentera également l’élection municipale, la veille. «J’ai envie de découvrir d’autres horizons, de reprendre ma liberté de parole et de me donner le droit ne plus avoir de filtre», mentionne la femme de 47 ans, qui souhaite notamment se prononcer sur le féminisme, la souveraineté, la place du citoyen dans la société et le cynisme lié à la politique, pour ne nommer que ces sujets.



De nombreuses personnalités dont son conjoint, le député péquiste Maka Kotto, le chef du Parti québécois Jean-François Lisée ainsi que la vice-première ministre Lise Thériault étaient présentes à l’AV3 Collaboratoire de Limoilou pour le lancement de son livre, rédigé par Geneviève Lefebvre.