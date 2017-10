Le Mazda CX-5 diesel se fait attendre

Un peu plus tôt cette année, Mazda nous avait promis une version diesel du CX-5 d’ici la fin de l’année. On a maintenant la confirmation que ça n’arrivera pas.

Questionnée à ce sujet, une représentante de Mazda Canada a confirmé qu’une commercialisation d’une version à moteur diesel du CX-5 demeurait dans les plans en Amérique du Nord. Toutefois, on parle désormais d’une arrivée sur le marché en 2018.

Lorsqu’il fera finalement son apparition chez les concessionnaires, ce nouveau CX-5 sera animé par un moteur turbodiesel à quatre cylindres de 2,2 litres que Mazda utilise déjà dans plusieurs autres marchés. Sa puissance de 150 chevaux n’a rien d’extravagant, mais le couple de 280 livres-pied risque de surprendre.

Mazda CX-5 2017 Mazda

Pour le moment, deux motorisations sont proposées sous le capot du CX-5 2017.

La version de base, offerte à partir de 24 900$, continue de faire appel à un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres développant 155 chevaux et 150 livres-pied de couple. Les versions GS et GX proposent pour leur part une mécanique plus dégourdie de 2,5 litres (187 chevaux et 185 livres-pied).

Mazda CX-5 2017 Frédéric Mercier

L’après Volkswagen

Depuis le fameux «Dieselgate» qui a coûté des milliards à Volkswagen, l’avenir est plutôt incertain en ce qui a trait aux motorisations diesel. Maintenant que Volks ne propose plus de telle mécanique en Amérique du Nord, des constructeurs comme Mazda tentent de reprendre la balle au bond et de séduire la clientèle toujours avide de ce type de mécanique.

General Motors tente aussi sa chance. Le constructeur américain a d’ailleurs récemment lancé des versions diesel du Chevrolet Equinox et du GMC Terrain, deux véhicules qui entrent en compétition directe avec le Mazda CX-5

Reste à voir quand Mazda entrera officiellement dans la danse...