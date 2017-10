Les lauréats de 2017

La saison régulière du baseball majeur vient de prendre fin et les séries démarrent cette semaine.

Et comme la distribution des prix pour la saison ne doit être influencée en rien par les exploits pouvant être réussis dans les matchs d’après-saison, allons-y avec mes choix.

Certains sont vraiment faciles. Comme le titre de recrue de l’année dans les deux ligues. De toute évidence, Aaron Judge, des Yankees, dans l’Américaine et Cody Bellinger, des Dodgers, dans la Nationale, devraient être des choix unanimes.

Les autres prix ne le seront peut-être pas.

Joueur par excellence

Jose Altuve, des Astros, est selon moi le joueur par excellence de l’Américaine.

N’eût été sa blessure et sa longue absence de la formation des Angels, Mike Trout aurait pu lui livrer une bonne bataille, mais ce n’est pas le cas. D’autres joueurs, tels Aaron Judge (n’oubliez pas l’influence des médias de New York), Jose Ramirez, des Indians, Jonathan Schoop, des Orioles et Francisco Lindor, des Indians, méritent d’être considérés, mais selon moi, c’est Altuve qui s’est imposé chez les Astros.

Dans la Nationale, j’opterais en faveur de Paul Goldschmidt, des Diamondbacks, surtout en raison de sa contribution massive aux succès de son club. Évidemment, Giancarlo Stanton serait un choix populaire et légitime, mais les Marlins n’ont jamais été en mesure de chauffer les Nationals, malgré tout ce que Stanton a accompli.

Bryce Harper aurait possiblement pu menacer Goldschmidt, mais tout comme Trout, il a été blessé.

Le CY YOUNG

Chez les lanceurs, dans l’Américaine, la lutte sera serrée entre Chris Sale, des Red Sox, et Corey Kluber, des Indians.

Je sais fort bien que Kluber a été un rouage important dans les succès de son équipe, mais je crois que sans Sale, les Red Sox de Boston, n’auraient pu se maintenir au sommet de leur division.

Sale est devenu le premier lanceur à inscrire 300 retraits au bâton depuis 1999 soit lorsque Pedro Martinez avait réussi cet exploit. Il le mérite.

Des mentions honorables vont aussi à Luis Severino, des Yankees, et Marcus Stroman, des Blue Jays.

Dans la Nationale, c’est aussi une lutte à deux hommes, soit entre Max Scherzer, des Nationals, et Clayton Kershaw, des Dodgers. Les deux hommes ont connu beaucoup de succès et mon vote irait à Kershaw, qui n’a peut-être pas autant de retraits au bâton, mais affiche une meilleure moyenne de points mérités. Il a aussi plus de victoires et moins de défaites que son rival.

Gio Gonzalez, des Nationals, et Zack Greinke, des Diamondbacks, méritent par ailleurs des mentions honorables.

Gérants de l’année

Malgré la saison incroyable des Indians de Cleveland, il ne serait pas impossible de voir Terry Francona se voir coiffer au fil d’arrivée par A.J. Hinch, des Astros de Houston, comme gérant de l’année.

Sans avoir connu une séquence victorieuse comme celle des Indians, Hinch a mené son équipe au championnat de la division Ouest avec une fiche presque identique à celle des Indians. Et ce, en dépit de blessures à plusieurs de ses joueurs clés.

Dans la Nationale, les observateurs s’accordaient à dire que les Dodgers, les Nationals et les Cubs allaient dominer leur section respective, en début de saison. Et ils ont eu raison, sauf que la route des Cubs n’a pas été aussi facile que pour les deux autres.

Personne ne voyait les Brewers de Milwaukee chauffer les Cubs comme ils l’ont fait et, n’eût été un creux de vague après la pause du match des étoiles, la troupe de Craig Counsell aurait pu causer la surprise de l’année dans la Nationale.

Et Paul Molitor, des Twins, a redressé une équipe qui, l’an dernier, n’allait nulle part.

C’est pourquoi j’accorderais mon vote au pilote des Twins, avec celui des Brewers, tout juste derrière.

Kaline et Baines

Rares sont les frappeurs qui ont cogné 375 circuits et plus en carrière mais qui n’en ont jamais réussi plus que 29 au cours d’une même saison.

L’un d’eux est Al Kaline, membre du Panthéon, a canonné 399 circuits en carrière et a connu deux saisons avec 29 longues balles, soit en 1962 et 1966.

L’autre, c’est Harold Baines, auteur de 384 circuits et qui a connu un sommet de 29 circuits en 1984.

Kaline a passé 22 saisons avec les Tigers de Detroit tandis que Baines a porté les couleurs de cinq équipes en 22 saisons, soit les White Sox, les Rangers, les Orioles, les A’s et les Indians.

Bel exploit d’Oliva

Peu de joueurs recrues peuvent se vanter d’avoir mérité le championnat des frappeurs de leur ligue... mais c’est l’exploit que revendique Tony Oliva qui, en 1964 avec les Twins du Minnesota, a conservé la moyenne la plus élevée et a été choisi recrue de l’année.

Les seules autres recrues à remporter le championnat des frappeurs ont été Ross Barnes en 1876, Pete Browning en 1882 et Abner Dalrymple en 1878 tandis que le dernier à réussir l’exploit a été Ichiro Suzuki avec une moyenne de ,350 en 2001.

Kluszewski dans une classe à part

On associe habituellement un frappeur de circuit à un frappeur qui est souvent retiré au bâton.

Par contre, il y a des exceptions qui confirment cette règle et le premier nom qui me vient en tête est celui de Ted Kluszewski, l’ancien cogneur des Reds de Cincinnati. Big Klu, comme on le surnommait, avait dominé la Ligue nationale avec 49 longues balles en 1954 tout en mordant la poussière seulement 35 fois !

Et il ne frappait pas que des circuits. En 1952, Klu avait dominé la ligue avec 192 coups sûrs et avait récolté 25 buts sur balles intentionnels.

Nuxhall a laissé sa marque

Le 10 juin 1944, Joe Nuxhall n’avait que 15 ans lorsqu’il a fait ses débuts dans le baseball majeur, contre les Cards de St. Louis. Un début peu prometteur alors qu’il n’a retiré que deux des 10 frappeurs qu’il a affrontés et a donné cinq points mérités.

Mais le grand gaucher des Reds, bien qu’il soit décédé il y a dix ans, fait encore partie des 10 lanceurs qui ont dominé l’histoire de cette équipe au chapitre de matchs commencés (274), des jeux blancs (20) et des manches de travail (2 169). Nuxhall a aussi été l’un des commentateurs les plus populaires de l’histoire des Reds.