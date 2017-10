Les ouragans relancent les ventes de voitures

Les ventes de voitures ont eu le vent en poupe aux Etats-Unis en septembre, en raison du remplacement de centaines de milliers de véhicules détruits par les puissants ouragans Harvey et Irma au Texas (sud) et en Floride (sud-est).

Chez Ford, qui doit dévoiler mardi un plan stratégique, les nouvelles immatriculations ont atteint 222 248, soit une augmentation de 8,7% sur un an et près du double des prévisions (4,7%). «Nous sommes heureux de dire que le rétablissement à Houston et en Floride avance vite», se réjouit Mark LaNeve, responsable des ventes et du marketing chez Ford