L’OSQ rend hommage à Prince et à David Bowie

L’Orchestre symphonique de Québec rendra hommage à la musique de David Bowie et de Prince, jeudi et vendredi, deux icônes de la musique rock et pop, décédés à quelques mois d’intervalle en 2016.

Accompagné par la formation ontarienne Jeans ‘n Classics, comme lors des concerts hommages aux Beatles et à Abba, présentés en 2016 et 2017, l’ensemble québécois attaquera les Let’s Dance, Ashes to Ashes, Space Oddity, 1999, Little Red Corvette et autres pièces de Prince et du Thin White Duke.

Photo WENN

« Ça ne sera pas un concert constitué de ballades. Ça va être surtout axé sur les pièces qui sont plus rythmées », a précisé le chef invité David Martin, qui dirigera l’OSQ lors de ces deux soirées présentées au Grand Théâtre de Québec.

Le chef montréalais connaît bien Jeans ‘n Classics pour avoir été tromboniste de cet ensemble pendant 10 ans et le premier chef d’orchestre de cette formation spécialisée dans les hommages pop et rock.

David Martin a découvert la musique de David Bowie au début des années 70. C’était l’époque des Changes, Starman, Space Oddity et Life on Mars?.

Photo courtoisie

Et c’est à l’époque où il était jeune père de famille qu’il a entendu pour la première fois celle de Prince, qu’il connaît un peu moins.

« J’ai un collègue chef d’orchestre qui m’en parlait et qui le considérait comme un génie. Un jour, j’ai acheté le disque Love Symbol, avec la formation The New Power Generation. C’est un album que j’ai adoré et que j’ai écouté souvent. On écoutait la chanson Sexy MF en boucle. C’était vraiment cool », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Du rock pas normal

Prince et David Bowie sont, selon le chef, des personnages qui, avec leurs costumes et leur maquillage, ont entretenu l’androgynie dans le monde du rock et de la musique pop. « La musique de Prince et David Bowie n’est pas du rock normal », a-t-il laissé tomber.

Les concerts de jeudi et vendredi seront constitués de deux parties où des blocs de chansons des deux artistes se succéderont. Des images des musiciens seront filmées et « mixées » en direct.

Les arrangements symphoniques ont été écrits par Peter Brennan, guitariste et fondateur de la formation Jeans ‘n Classics.

Ce sont des arrangements, explique le chef Martin, qui sont là pour complémenter l’interprétation des pièces par Jeans ‘n Classics. Une formation qui réunira, sur scène, deux guitaristes, un bassiste, un claviériste, un batteur, des choristes et les chanteurs Gavin Hope et Jean Meilleur.

« Les sections de cordes, le violon solo et d’autres sections de l’OSQ seront en vedette lors de certaines chansons », a-t-il mentionné.

David Martin adore la pièce Space Oddity, de David Bowie, qui, indique-t-il, laisse place à des arrangements symphoniques qui sont intéressants.

« Il sera aussi intéressant de présenter la version de Prince de Nothing Compares 2 U, qu’il a écrite et qui a été popularisé par Sinead O’Connor », a-t-il dit.