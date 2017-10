Maigre prime pour les petits actionnaires

Par rapport à la fermeture de la Bourse mercredi dernier, soit la veille de l’annonce de l’offre d’acquisition du Groupe Jean Coutu par Metro, c’est une bien maigre prime d’à peine 6 % que les petits actionnaires du Groupe Jean Coutu reçoivent en retour de leurs actions.

Metro leur offre 24,50 $, soit 1,41 $ de plus que le cours de fermeture du 26 septembre dernier.

Cette prime de 6 % est une « peanut », sans plus.

À titre d’exemple, lorsque Lowe’s a fait l’an passé son offre d’achat aux actionnaires de Rona, la prime offerte s’élevait à 104 % par rapport à la valeur de l’action la veille de l’offre. Et c’est cette grosse prime qui avait convaincu la Caisse de dépôt et placement de donner l’aval à l’offre de Lowe’s.

Autre exemple : en avril dernier, c’est une prime de 98 % que la société américaine Acquisition Canaveral a offerte pour mettre le grappin sur Groupe Canam. Et voilà pourquoi la Caisse et le Fonds de solidarité de la FTQ ont tous les deux donné leur aval à la transaction.

RIEN À FAIRE

Malheureusement pour les petits actionnaires du Groupe Jean Coutu, ils n’ont à vrai dire aucune chance d’obtenir une plus grosse prime.

Pourquoi ? Parce que le nombre d’actions détenues par la famille Jean Coutu et quelques gros fonds communs de placement suffit amplement pour permettre à Metro d’obtenir l’approbation des actionnaires du Groupe Jean Coutu.

Dans le communiqué conjoint émis hier, Le Groupe Jean Coutu et Metro affirment que la prime s’élève à 15,4 %, donc un peu plus élevée que le 6 % mentionné en début de texte.

CONFUSION

Attention à cette prime de 15,4 % qu’avancent Coutu et Metro dans le dessein de montrer qu’ils sont généreux envers les actionnaires de Coutu.

Cette prime de 15,4 % a été calculée il y a plus d’un mois, soit en fonction du cours moyen de l’action de Coutu pendant la période de 20 jours se terminant le 21 août dernier. On parle donc d’un cours moyen de 21,23 $. Pourquoi le 21 août ? Parce que c’est le jour précédant la signature d’une lettre d’intention « non contraignante » par Metro et Groupe Jean Coutu.

Habituellement, on parle d’une prime calculée en fonction des cours précédant immédiatement l’annonce publique de l’offre d’achat, comme ce fut le cas pour Rona et Groupe Canam.

Quoi qu’il en soit, même à 15,4 % ça demeure une prime que l’on peut qualifier de minime.

L’AMI COUTU

Pour défendre cette maigre prime, la haute direction de Metro explique qu’elle paye cher l’acquisition de Jean Coutu, à un ratio de 14 fois le bénéfice d’exploitation.

Chose certaine, quand vous avez décidé de vendre vos 108 millions d’actions en retour d’une immense cagnotte de 2,6 milliards de dollars, vous n’en avez fort probablement rien à foutre d’une prime supérieure à 6 %. Vous ne voulez surtout pas prendre le risque de faire avorter ladite transaction.

Que les petits actionnaires ne comptent pas sur Jean Coutu pour leur renégocier une plus grosse prime !