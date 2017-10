Mairie de Québec: deux débats prévus pour le moment

Les trois principaux candidats à la mairie de Québec croiseront le fer le 17 octobre sur Radio-Canada et une semaine plus tard, le 24 octobre, devant la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Dans un courriel envoyé mardi après-midi, la CCIQ a qualifié le débat du 24 octobre de «seul débat électoral à saveur économique de la mairie de Québec». Co-organisé avec la Jeune Chambre de commerce de Québec, il aura lieu à partir de 17h à l’hôtel Le Bonne Entente. Sarah Vertefeuille, agente de communication du CCIQ, n’était pas en mesure de préciser les thèmes exacts qui seront débattus ni le nom de la personne qui animera ce débat.

D’autre part, nous avons appris auprès d’Équipe Labeaume et de Démocratie Québec qu’un débat télévisé entre les trois candidats aura lieu sur les ondes de Radio-Canada le 17 octobre. Des discussions sont en cours pour organiser des joutes radiophoniques, nous a-t-on également fait savoir.

Régis Labeaume a déjà indiqué sa préférence pour trois débats (télé, radio et Chambre de commerce) en plus de deux débats thématiques entre des candidats aux postes de conseillers. Jean-François Gosselin a plutôt évoqué son désir de participer à huit débats, dont cinq entre les candidats à la mairie. De son côté, Anne Guérette s’est dite prête à débattre dans la mesure où ses deux adversaires sont présents.