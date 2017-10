Mélissa Roy prend son rôle à cœur

L’équipe de soccer féminin du Rouge et Or de l’Université Laval a beau être invaincue depuis le début de la saison (7-0-1), la capitaine Mélissa Roy est loin d’être rassasiée en ce qui a trait aux performances de ses partenaires.

Trônant au sommet du classement général, quatre points devant les Carabins de Montréal, le Rouge et Or espère conserver ce rang prisé afin de garantir sa place au championnat canadien qui aura lieu au Manitoba, du 9 au 12 novembre. Les Lavalloises ont été couronnées à ce rendez-vous, l’an dernier.

« On a perdu trois joueuses qui étaient sur notre alignement partant. Ça nous a demandé une petite adaptation. On manque encore de cohésion, mais les résultats sont là et on les prend. Cela dit, comme on manque de finition encore, ça va en prendre plus que ça si on veut un deuxième titre national. On apprend encore à jouer ensemble », a exposé la joueuse de quatrième année.

« On veut aller au [championnat] canadien par la grande porte, ce qui nous permettrait de se reposer lors des séries. On n’attaquera pas les séries de la même manière si on n’a pas juste à gagner. »

Une capitaine exemplaire

La défenseure de 24 ans a grandement contribué à la dégelée de 6-1 que ses coéquipières et elle ont infligée aux Patriotes de l’UQTR, dimanche, inscrivant deux buts pour hériter du titre de joueuse de la rencontre.

Roy arbore d’ailleurs le brassard de capitaine autour de son bras pour une première campagne en 2017 en remplaçant d’Arielle Roy-Peticlerc, qui s’est engagée auprès d’une équipe professionnelle en France. La Lévisienne n’a toutefois pas dérogé à ses habitudes en dépit de ce nouveau statut.

« J’ai peut-être un plus grand rôle pour intégrer les nouvelles [joueuses], mais chacune le fait à sa manière. Je n’ai pas changé mon style. Je suis une capitaine qui leade par l’exemple plutôt que par des discours profonds. Puis, je peux compter sur l’aide de Marie-Sandra [Ujeneza] et Roxanne Dionne, mes assistantes. Nous sommes trois capitaines ensemble », a souligné l’étudiante en criminologie.

« Grosse job »

Parlant des recrues, tel que l’entraîneur Helder Duarte l’avait anticipé en marge du lancement de la saison, la milieu de terrain Dominique Fortin épate à ses débuts universitaires, selon Roy.

« Elle fait une très bonne job. Elle avait de gros souliers à chausser en remplaçant Gabrielle Lapointe et Arielle. Et il y a aussi Mireille [Patry, une défenseure], qui joue très bien. Elle est très rapide », a-t-elle encensé.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Mélissa Roy

Soccer

C. criminologie

Photo courtoisie

Très solide défensivement dans les deux victoires du week-end, la défenseure a marqué 2 buts contre l’UQTR et en a provoqué 3 autres grâce à ses montées jusqu’au but adverse.

2. Alexandre Leclerc

Basketball

Intervention sportive

Photo courtoisie

Auteur de 24 points et 11 rebonds dans la victoire en double prolongation contre Wilfrid Laurier jeudi, il en a ajouté 15 points le lendemain lors du gain impressionnant de 103-63 contre McMaster.

3. Laurie Houle

Rugby

Sciences de la consommation

Photo courtoisie

Elle a mené le Rouge et Or avec 3 essais dans la victoire de 38-22 contre Montréal samedi. Elle vient au 2e rang du RSEQ avec 10 essais cette saison.

Performances dignes de mention

Jade Fortin

Volleyball

Éducation préscolaire et enseignement primaire

Lors des 2 victoires du Challenge SSQ le week-end dernier contre Thompson Rivers, elle a récolté 27 attaques marquantes et un as.

Mireille Patry

Soccer

Psychologie

La recrue a marqué le filet de la victoire en plus d’ajouter une aide dans le gain de 3-0 contre les Citadins vendredi dernier au PEPS, étant choisie joueuse du match.

Claudia Émond

Basketball

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Très constante lors de la tournée du Reto dans les Maritimes, elle a marqué 16 points contre UNB, 13 face à Acadia et 14 contre Laurentian.

Bila Dicko-Raynauld

Soccer

C. gestion de relation consommateur

Il a été élu joueur du match pour le Rouge et Or lors du revers de 2-0 vendredi contre UQAM et lors du match nul de 0-0 dimanche face à l’UQTR.

Vicente Parraguirre

Volleyball

Administration des affaires

Meilleur attaquant des siens lors des 2 revers du Challenge SSQ face à Trinity Western, il a récolté 15 et 17 attaques marquantes.

- Avec la collaboration de Mathieu Tanguay