Néron lumineuse

Cela faisait six ans que Caroline Néron n’avait pas mis en scène sa collection dans le cadre d’un défilé, mais en début de semaine à la Toronto Women’s Fashion Week la créatrice de bijoux a offert l’un de ses célèbres défilés-spectacles. Photo courtoisie

« J’adore l’énergie et l’atmosphère d’un fashion show. C’est l’occasion de présenter ma collection d’une façon globale et éclatée avec les mannequins, la musique et la chorégraphie. Je voulais faire un statement », explique-t-elle. Photo courtoisie

Et elle a réussi une fois de plus son pari. « Mes déesses étaient bijoutées à souhait. Les looks étaient composés de pièces uniques et de bijoux de la collection que l’on retrouve en boutique. Chacune des silhouettes représentait le “glamour à l’esprit bohème” dans la vie d’une femme, du lever au coucher du soleil », raconte Caroline Néron, qui a baptisé son défilé Le voyage d’une vie (A Journey Through A True Life). La collection comprend de spectaculaires pièces en corne, des mandalas en cristaux Swarovski, des pendentifs en fils de soie retenant des grosses agates, des bracelets en métal martelé et des chevillères en perles.

Pour la première fois, elle a fait appel à une designer pour confectionner les vêtements qui servaient de toile de fond à la collection. « J’ai voulu présenter des vêtements qui étaient à l’image de mon style, tout comme mes bijoux le sont. Certains looks sont plus rock, d’autres plus glamour », précise la femme d’affaires. Après la joaillerie, les parfums, les lunettes et la maroquinerie, la griffe Caroline Néron proposera-t-elle une collection de vêtements ? « Je laisse toujours une porte ouverte. Si je venais qu’à me lancer dans les vêtements, je voudrais présenter mes essentiels, toujours avec cette allure boho chic. Une collection d’articles intemporels avec un petit edge, pas des morceaux qui se démodent rapidement », confie-t-elle.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie