Non, la hausse des tarifs Netflix n’a rien à voir avec l’entente signée par Mélanie Joly

La semaine dernière, on apprenait qu’une entente (finalement très controversée) avait été conclue entre le gouvernement Trudeau et Netflix pour assurer un investissement de 500 millions $ dans le contenu canadien pour les cinq prochaines années.

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly a tenté, sur plusieurs tribunes, de convaincre les gens que cet investissement avait pour but de faire rayonner les talents canadiens PARTOUT DANS LE MONDE.

Cependant, ce que les internautes ont retenu de ce chaos médiatique est que Netflix n’allait pas être obligé de suivre les mêmes règles que les créateurs d’ici comme Tou.tv et Illico. Même que Netflix avait signé un maudit bon deal... pour Netflix.

Que ce soit à Tout le monde en Parle ou au micro de Paul Arcand, Joly a refusé de confirmer qu’il s’agissait d’un congé fiscal évident pour le géant américain, alors que ses compétiteurs locaux devaient se soumettre à l’obligation de facturer des taxes aux consommateurs.

Attaquée de toutes parts, la ministre a renvoyé la balle dans le camp du gouvernement provincial en martelant que si Québec voulait imposer une taxe, c’était son choix.

Mais voilà qu’une grande rumeur, à saveur un peu conspirationniste, fait le tour du web. Selon plusieurs, la récente augmentation des tarifs de Netflix serait le résultat de cette fameuse et fâcheuse entente.

Mais non, ce n’est pas vrai. Dire «drôle de hasard!» ne change pas les faits. Ce n’est pas un drôle de hasard. La hausse Netflix, qui commence au mois d’octobre, a été annoncée le 10 août 2017.

Plusieurs qualifient cette hausse de «scandaleuse» dans les circonstances et pointent directement du doigt Mélanie Joly. Mais, la hausse Netflix est parfaitement normale, et on l’attendait depuis déjà plusieurs semaines. Certains avaient même déjà changé de plan mensuel pour payer le tarif de base au lieu du prix standard.

Si vous utilisez les services Netflix depuis quelques années, vous avez déjà subi plusieurs hausses de tarifs.

Déjà en mai 2014, la mensualité de Netflix passait de 7,99$ à 8,99$, sauf pour les abonnés de longue date qui profitaient d’une période de grâce de deux ans. En 2016, ces chanceux ont finalement été rattrapés par la vie numérique, forcés de payer le même tarif que les autres.

En 2015, Netflix augmentait encore ses prix au Canada. Le forfait de base, en SD (pour les vieux, ça signifie pas HD), demeurait à 7,99$ et le forfait standard (HD) passait de 8,99$ à 9,99$, expliquait Branchez-Vous. Netflix a également ajouté le forfait prémium, pour ceux qui souhaitaient vraiment voir les pores des comédiennes d'Orange is the New Black.

Et là, après plus d’un an sans réelle augmentation, Netflix a modifié ses forfaits en avertissant ses membres par courriel. La plupart des abonnés devraient avoir reçu un message au début du mois de septembre, afin d’ajuster leur plan en conséquence.

Ce n’est pas un complot des reptiles humanoïdes, ni une conspiration, c’est juste Netflix, une plate-forme bien consciente de votre dépendance à House of cards.