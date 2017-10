Perizzolo l’intello

Vingt-deux ans après avoir obtenu son diplôme de l’École nationale de l’humour, Martin Perizzolo présentait finalement, mardi, son tout premier one-man show, Nous. Dans un spectacle de 90 minutes sans entracte, mais manquant parfois de rythme, l’humoriste a abordé de nombreux sujets, dont la consommation et la technologie.

Expédition extrême

Sans perdre de temps, Martin Perizzolo a amorcé le spectacle en racontant longuement son expérience de tournage sur Expédition extrême, à Z. Bien que comprenant quelques bons gags, cette longue anecdote débutait étrangement le spectacle pour ceux qui n’avaient pas vu l’épisode en question. On aurait préféré entendre ce segment un peu plus tard dans la soirée.

Manque de rythme

Était-ce la nervosité de la première médiatique ? Toujours est-il que Martin Perizzolo manquait franchement de rythme dans son spectacle, mardi au Théâtre Maisonneuve. L’humoriste ponctuait souvent son discours de plusieurs silences. Et les rires durant le spectacle étaient loin d’être réguliers. On l’a déjà vu beaucoup plus en forme et allumé à Zoofest. Peut-être que la salle de la Place des Arts était un peu trop imposante pour cette rentrée montréalaise. Voilà qui est dommage.

Faibles improvisations

Tout de suite après le segment sur Expédition extrême, Perizzolo a enchaîné en questionnant deux spectateurs sur les rôles qu’ils se verraient jouer au cinéma. Ceux-ci ont décontenancé l’humoriste en lui disant leurs emplois respectifs, de façon très nébuleuse. Ce segment quasi malaisant s’est étiré en longueur et les rires ont été peu nombreux.

Mesclun et télévision

Vers le milieu du spectacle, Martin Perizzolo nous a bien fait rire en parlant des téléviseurs sans fil (« s’il y a bien une question que je n’ai pas envie de me poser dans la vie, c’est : coudonc, où est-ce que j’ai mis ma télé ? »). Un peu plus loin, il a ramené son excellent numéro sur la salade mesclun, et sur l’espérance de vie différente des cinq verdures, qui nous avait tant fait rire à Zoofest. Un très bon flash.

LE VERDICT

Avec son look d’intello et son énergie propre à lui, Martin Perizzolo a voulu emmener le public dans son univers singulier, avec ses réflexions songées et ses remarques parfois volontairement stupides. L’humoriste a par contre encore un peu de travail à faire s’il veut vraiment réussir à captiver l’auditoire durant 90 minutes sans temps mort. La très grande compétition en humour cet automne ne lui rendra pas non plus la tâche facile.