Pourquoi les gens aiment-ils autant les VUS?

C’est indéniable, les véhicules utilitaires sport (VUS) ont la cote. En 2016, le palmarès des 50 véhicules les plus vendus au Québec dressé par Protégez-vous en comptait pas moins d’une vingtaine.

Ils ont souvent quatre roues motrices.

On ne se contera pas d’histoires. Avec les hivers québécois, quatre roues motrices offre la liberté qui pour certains n’a pas de prix. Celle de ne – presque - jamais resté pris dans un banc de neige. Évidemment, un Honda CR-V (8,0 L/100 km) consommera davantage qu’une Civic (7,4 L/100 km), mais pour bien des gens visiblement, le jeu en vaut la chandelle.

Leur hayon est pratique.

Les petites familles apprécient les VUS pour leur côté pratico-pratique. Ils sont souvent plus logeables que leur berline équivalente grâce à leur hayon. Le volume utilitaire de la Civic (berline) se chiffre à 428 litres, en comparaison à 1 110 litres pour le CR-V. On parle de plus du double. Ce n’est pas négligeable quand on a deux enfants, un chien et qu’on va au chalet toutes les fins de semaine.

Ils sont à peine plus chers que leur berline équivalente.

Oui, ils sont plus chers, souvent même de plusieurs milliers de dollars. En effet, la Civic se détaille 16 490$, contre 26 890$. Mais comme le financement est presque devenu une norme, bien des consommateurs n’hésitent pas à allonger le terme afin de rouler en VUS.

Honda HR-V Honda

Il existe maintenant des sous-catégories de VUS.

Avant, il y avait les VUS. Maintenant, il y en a des petits, des moyens et des grands. Toujours en suivant l’exemple de la marque Honda, on retrouve le HR-V, le CR-V et le Pilot. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins.

Ils sont aussi fiables que leur berline équivalente.

Le fait qu’un véhicule X soit un VUS ne représente pas un enjeu pour sa fiabilité. La fiabilité repose sur les composantes de la véhicule et non de son le style.

Ils sont moins tristes que les minifourgonnettes.

Bon, elles n’ont pas de portes coulissantes, mais leur silhouette et leur conduite est généralement moins déprimante que les minifourgonnettes. On soupçonne même certaines personnes de ne pas avoir d’enfants par peur de devoir acheter une minifourgonnette...

Honda Pilot Honda

Ils ont une position de conduite plus haute que les voitures.

Cette position de conduite, surélevée par rapport à une voiture, plaît particulièrement aux gens de petite taille. De plus, voir loin devant soi puisqu’on est plus haut, les gens aiment ça.

Ils procurent un sentiment de sécurité.

La sécurité des occupants n’a presque plus rien à voir avec la taille du véhicule. On n’est plus dans les années ’70. Sa structure et ses composantes priment sur sa taille. Or, le sentiment de sécurité, lui, demeure bien présent dans les véhicules de forte taille.

Ils conservent une bonne valeur de revente.

Tout le monde veut un VUS. Même si on en retrouve une grande quantité sur le marché d’occasion, ils conservent une valeur intéressante étant donné que la demande demeure forte.