Québec 21 ne veut pas de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy

Le projet d’agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy est «insensé» et «trop cher», soutient le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, qui mettra fin au concept s’il est élu.

«C’est une autre folie de grandeur de Régis Labeaume que ce cube lumineux», a affirmé le chef, Jean-François Gosselin. Le candidat du district (Saint-Roch-Saint-Sauveur) a d’ailleurs comparé le concept architectural du consortium Saucier + Perrotte | GLCRM au «Taj Mahal».

«C’est un projet avec lequel on n’ira pas de l’avant. Les 32,6 millions d’argent et de taxes des contribuables de la ville de Québec n’iront pas à faire un cube lumineux avec la bibliothèque de Québec», a indiqué M. Gosselin lors d’une mêlée de presse devant le bâtiment inauguré en 1983.

Pas de fermeture

Selon le chef, «les gens» disent qu’ils ne veulent pas de fermeture parce qu’il s’agit d’un service de proximité qui est important.

Cependant, Jean-François Gosselin admet que la bibliothèque Gabrielle-Roy a besoin de rénovations, mais «qui ne nécessite pas une fermeture pendant 2 ans», même si des locaux devraient être ouverts tout près afin d’offrir le service habituel.

«Évidemment, il faut la rénover, il faut la mettre à jour», a-t-il dit, sans toutefois chiffrer le nombre de deniers publics qui seraient alloués pour moderniser l’espace culturel. Il soutient que le montant ferait partie des budgets «normaux de la Ville de Québec» pour les travaux d’entretien comme ceux des rues et autres bâtiments.

«Il faut l’embellir et continuer à innover. Parce que les nouvelles bibliothèques à travers le monde innovent. Il y a de nouvelles technologies comme des livres numériques et du vidéo», a-t-il mentionné, signalant que l’argent devait aller à rénover et «entretenir ce qu’on a déjà».

Le projet d’agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy doit coûter 40 millions $. De ce montant, 32,6 millions $ proviennent de la Ville et 7,4 millions $ du gouvernement du Québec. Le projet devrait être complété d’ici le mois de décembre 2021.

Changement

Le candidat à la mairie de Québec a également félicité la nouvelle députée de la Coalition avenir Québec (CAQ), Geneviève Guilbault, dans Louis-Hébert. Selon M. Gosselin, cette élection démontre que les gens de Québec ont besoin de changement et que ce changement se tournera vers Québec 21.

«Ce qui s’est passé, ce n’est pas rien. 51%, il n’y a personne qui avait vu ça. Il y a un vent de changement à Québec. Ceux qui le nient vont avoir des surprises le 5 novembre au soir. Québec 21 nous allons faire élire beaucoup de candidats», a-t-il soutenu. «On a le vent dans le dos», a poursuivi l'aspirant maire, avant de prédire que la population va «envoyer un message» à Équipe Labeaume.