Retrouvailles à Montréal

Jackson Payne retrouve à Montréal de vieilles connaissances... coréennes. Le gymnaste canadien a accueilli à bras ouverts des personnages importants qui lui ont prêté main-forte dans une aventure unique.

Il y a cinq ans, l’athlète originaire d’Edmonton, qui était alors âgé d’à peine 20 ans, s’est exilé en Asie l’instant de deux ans. Il a reçu l’appel qu’il attendait de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour une mission en Corée du Sud, où il est allé prêcher l’Évangile de l’église mormone.

« C’était un appel spirituel. J’ai rempli les formulaires et mon leader de l’Utah m’a envoyé à Séoul. C’est une expérience incroyable que je ne regretterai jamais. Je suis très content d’y être allé, parce que j’ai appris énormément de choses sur moi et les valeurs de mon Église. J’ai appris à parler le coréen et connu leur culture », relate celui qui figure parmi les 195 000 mormons du Canada.

À son arrivée en Corée en 2012, Payne a délaissé la gymnastique durant une dizaine de mois. En pleine carence sportive, il s’est remis à sa passion, seul. « Ça me manquait énormément. J’ai pris la décision de m’entraîner. C’était très difficile, parce que mon entraîneur me manquait et je n’avais pas la motivation habituelle des gens autour de moi. Je l’ai fait seul. C’est à ce moment que j’ai réalisé que j’aimais vraiment mon sport », raconte-t-il.

« C’est aussi à ce moment que deux entraîneurs de l’équipe nationale coréenne ont commencé à m’aider, poursuit-il. Mon entraînement n’était pas à point. Je n’avais pas la même forme que lorsque j’étais parti. Mais quand ils m’ont pris sous leurs ailes, j’ai réussi à me garder au niveau compétitif en apprenant de leur façon. Je ne saurai jamais assez les remercier. J’ai un énorme respect envers eux. Ils sont à Montréal cette semaine avec quelques gymnastes avec lesquels je me suis entraîné. Je les accueille dans mon pays. Je suis très content de les revoir. Ce sont des relations que je n’oublierai jamais. »

Unité au sein de l’équipe

Payne est revenu au Canada avec un bagage diversifié. Quand il a réintégré la formation nationale au bout de trois mois d’entraînement intense, il a tenté de mettre en application les méthodes coréennes et les apprentissages. Durant son passage au « pays du matin frais », il a été témoin de l’unité qui règne au sein de l’équipe de gymnastique.

« Leur culture du sport est différente, tout comme l’environnement d’entraînement. Les athlètes sont tellement près l’un de l’autre. Ils sont tissés très serré. On peut le percevoir autant à l’entraînement qu’en compétition, explique le spécialiste et champion national en titre aux barres parallèles et à la barre fixe.

« Au Canada, nous sommes proches quand nous sommes réunis, mais c’est difficile de l’être totalement. Le pays est très vaste. Nous nous entraînons tous à des gymnases différents. J’aimerais que nous puissions être toujours ensemble, mais c’est impossible pour des raisons économiques. »

Ne pouvant se qualifier pour la finale du concours multiple, Payne aura à l’œil ses anciens coéquipiers coréens sur le parterre du Stade olympique cette semaine. Ce sera à son tour de leur apprendre la culture canadienne.