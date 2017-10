Sergachev franchit un premier pas

Tout comme il l’avait fait avec le Canadien l’an dernier, Mikhaïl Sergachev commencera la saison avec le Lightning de Tampa Bay.

L’équipe floridienne a annoncé la nouvelle hier, une journée avant qu’elle ne dépose sa liste de 23 joueurs à la Ligue nationale.

Il va sans dire que le jeune homme était heureux lorsqu’il a confié ses états d’âme aux représentants des médias.

« Tout est différent cette année, les gens autour de moi, l’organisation, peut-on lire sur le site de Tampa Times.

« Je ne dirais pas que les choses ont été faciles, mais on me les a rendues faciles, que ce soient mes coéquipiers, les entraîneurs ou le personnel de notre club-école de la Ligue américaine. C’est passablement facile d’y arriver avec de l’aide. »

Sergachev ne vise personne de l’organisation du Canadien, mais on peut penser que certains vont se charger de le faire à sa place !

Éloges de la direction

Le directeur général du Lightning, Steve Yzerman, a pour sa part déclaré que Sergachev mérite pleinement de commencer la saison avec l’équipe. Mais il faudra voir de quoi la suite sera faite.

L’an dernier, Sergachev avait été renvoyé aux Spitfires de Windsor, de la Ligue de l’Ontario, après trois matchs. Car il était devenu vite évident qu’il n’était pas prêt pour le rythme de la Ligue nationale.

Cette année, il a formé une paire avec le vétéran Anton Stralman lors des trois derniers matchs du calendrier préparatoire. L’entraîneur Jon Cooper le dit en avance dans sa progression sur la plupart des joueurs de son âge (19 ans).

Cooper remarque qu’il ne craint pas de faire des jeux, même s’il lui arrive de se brûler les doigts.

« Vous voulez que vos joueurs se croient en mesure de faire des choses », a-t-il dit.

« Évidemment, vous devez leur faire réchauffer le banc s’ils continuent de commettre des erreurs, mais vous ne voulez pas leur enlever leur créativité et leur combativité non plus.

« Il (Sergachev) déploie plus de combativité dans notre territoire. Il va dans les coins et il rivalise. Il s’est révélé une bonne addition à notre personnel de défenseurs. »

Sergachev et les siens entreprendront leur saison vendredi à domicile contre les Panthers de la Floride.