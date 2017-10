Style au passage: Adeline

Une des tendances les plus importantes de la saison est certainement le rouge, qu’on a vu partout ! En jupe chez Victoria Beckham, en bottes chez Fendi, en manteau chez Jil Sander... et en tricot parfait chez Max Mara. Notre fashionista de la semaine nous montre une belle façon de le porter cette saison, avec LA mini-jupe en vinyle d’inspiration 60’s qu’il faut avoir dans sa garde-robe ! Et si vous ne trouvez pas de jupe, une robe comme celle aperçue chez Topshop Unique peut être une excellente alternative... à porter seule ou sous un tricot ample. On termine avec les bottillons de style rangers en cuir verni, qui apportent une touche encore plus cool au look d’Adeline. Des bottes qui vont avec tout, si on se fie au défilé Nicole Miller automne-hiver 2017-18.