Un exercice antiterroriste au port de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES – Un exercice antiterroriste a été mené au mardi port de Trois-Rivières. On y a simulé une prise d'assaut par des terroristes sur un navire à quai, le déclenchement d'un engin explosif et un incendie.

Un remorqueur doté de puissants canons à eau est intervenu conjointement avec des pompiers sur des motomarines.

«On voit ici le remorqueur a décrit le maître de port André Desjardins pendant l'opération. Si on regarde un peu plus loin on voit que le navire aussi a déployé ses lances d'incendie. Un peu plus tôt dans la matinée il a déployé ses signaux d'alarme.»

Le public au centre-ville de Trois-Rivières a d'ailleurs eu connaissance de l'exercice en entendant des sirènes d'alarme notamment une installée au sommet des élévateurs à grain dans la partie ouest du port.

Les autorités portuaires organisent régulièrement ce genre de simulation afin de tester la réaction de tous les intervenants. «Jamais on ne pourra prévoir le pire, mais on essaie toujours d'avoir des trucs», confie le maître de port.

Cet exercice n'avait rien à voir avec la série de malheurs qu'a connu le havre trifluvien depuis mai dernier: un marin tué, un autre disparu et un incendie.