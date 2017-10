Un Noël country en 2018

Les fans de Guylaine Tanguay n’auront pas à ranger chapeaux et bottes de cowboy pour le temps des Fêtes, l’an prochain. La chanteuse revient de Nashville, dans le Tennessee, où elle a enregistré un tout nouvel album de Noël.

« Ce sont toutes des reprises, en français et en anglais. Il y a des chansons très, très country, mais aussi d’autres aux accents plus traditionnels et gospels. Cet aspect-là, c’est du nouveau pour moi », annonce-t-elle, lors du dévoilement du spectacle Noël, une tradition en chanson au Centre Bell.

Mais bien que ce nouvel opus ne soit attendu dans les bacs que dans un an, les fans n’auront pas à patienter aussi longtemps avant d’en entendre certaines pièces. La chanteuse promet d’en présenter certaines chansons dans les spectacles qu’elle donnera au cours des prochains mois.

« Je sais que les gens ont hâte de l’entendre. Et moi, j’ai vraiment hâte de le chanter », avance-t-elle en riant.