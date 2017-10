Un premier contrat pour Yanick Turcotte

Yanick Turcotte a gagné son pari. Invité au camp des recrues des Islanders de New York, l’ancien dur à cuire des Remparts a suffisamment impressionné les dirigeants de l’organisation pour décrocher un contrat de deux ans avec leur club-école de la Ligue américaine (LAH).



Turcotte s’est entendu sur les termes d’une entente à deux volets (ECHL/LAH) pour la première saison et à un volet (LAH) pour la suivante. Il a appris la bonne nouvelle lundi soir après avoir disputé deux rencontres avec les Sound Tigers de Bridgeport au cours des jours précédents.



«J’ai réussi! Je ne pouvais pas demander mieux, je suis vraiment content. Je vais me donner cette année et l’an prochain, et on verra en temps et lieu. Je suis très content de pouvoir grandir dans l’organisation des Islanders.



«J’ai parlé aux Islanders, ce matin (mardi). C’était important pour eux que ce soit un contrat de deux ans pour qu’ils puissent voir le développement. De plus, j’irai aux camps des recrues et de développement, où j’aurai accès à toutes les ressources pour devenir un meilleur joueur de hockey», s’est exclamé le robuste attaquant au bout du fil.



Ce contrat ne lui garantit toutefois pas une place au sein du deuxième circuit en importance en Amérique du Nord. Les renvois de Steve Bernier et Stephen Gionta à Bridgeport pourraient forcer Turcotte à effectuer ses débuts professionnels dans la ECHL, à Worcester. Il sera fixé dans les prochains jours.



Batailles et points



S’il a jeté les gants à son premier match préparatoire dans la Ligue américaine, jeudi dernier, Turcotte s’est aussi illustré à l’offensive, deux jours plus tard, récoltant deux mentions d’aide en plus de se battre de nouveau. Il a même obtenu la troisième étoile dans ce gain décisif de 7-1 des Sound Tigers sur Hartford.



«Je pense que j’ai réussi à me faire remarquer par mon intensité et par mon énergie. J’essaie de ne pas rendre les choses compliquées. Je comprends mon rôle. La nouvelle génération des toughs, il faut que tu sois capable de jouer au hockey», a reconnu le patineur de Québec, qui dit bien s’entendre avec le gardien Christopher Gibson, un ancien des Saguenéens.



Pour Turcotte, maintenant qu’il a franchi cet objectif, il doit donner raison aux Islanders de lui avoir fait confiance. «J’ai réussi à taper dans l’œil de l’organisation et je dois poursuivre sur mon momentum.»