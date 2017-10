Victoire de la CAQ dans Louis-Hébert: la consultation sur le racisme systémique a nui, croit le Parti libéral

La consultation sur le racisme systémique a nui au Parti libéral auprès des électeurs de Louis-Hébert, selon deux députés libéraux du caucus de Québec.



Une «claque sur la gueule», affirme le député Patrick Huot, un «coup de tonnerre», estime le leader parlementaire Jean-Marc Fournier: l’écrasante victoire de la CAQ lors de l’élection partielle a fait mal aux libéraux, qui ont été nombreux à assurer avoir «entendu le message» lancé lundi soir par la population.



Mais quel message ? À en croire le député de Vanier-Les Rivières Patrick Huot, les questions touchant à la «discrimination» et au «racisme» font partie des critiques formulées par les citoyens de sa circonscription.



«Les gens ont un malaise. Ils comprennent peut-être mal où on s’en va. Il y a un problème au Québec quand on dit que les immigrants ont un taux de chômage deux fois plus élevé, il y a un problème qu’il faut régler», a commenté le député Huot, concédant que le gouvernement devrait peut-être mieux expliquer le processus.



Même son de cloche du côté du député de Vanier, Michel Matte, qui soutient quant à lui que la consultation sur le racisme systémique initiée par le gouvernement n’est pas d’actualité auprès de ses électeurs. «Moi je me dis, ce n’est pas une priorité pour mon comté, les gens, ce n’est pas de ça qui me parlent chez nous», a-t-il lancé.



Jean-Marc Fournier et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, entre autres, ont martelé avoir «entendu le message» de la population, sans toutefois être en mesure de préciser ce dernier.

Plus de détails à suivre...