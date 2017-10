Vous pourrez vous faire livrer cette salade pour seulement 1$ vendredi à Québec

Afin de célébrer en grande le début de ses activités sur le territoire de la Vieille Capitale, le service de livraison Foodora, permettra aux gens de Québec de se faire livrer une salade pour seulement 1 $, vendredi!

L’entreprise s’est associée au restaurant Nhà Tôi, afin d’offrir aux gens de Québec sa salade de papaye verte, garnie de carottes, coriandre, piments, arachides, oignons verts, ail frit et chips de crevette... le tout pour seulement 1$.

Mais attention! L’offre est disponible seulement le vendredi 6 octobre et un maximum de deux articles par commande sera imposé.

«Nhà Tôi signifie “ma maison” en vietnamien. C'est pourquoi nous sommes ravis d'apporter nos plats directement chez nos clients avec le service Foodora. Nous tenterons d'élargir notre clientèle et de donner à plus de gourmands québécois la possibilité de savourer nos plats», a indiqué le propriétaire du restaurant Louis Bouchard Trudeau.

Par ailleurs, même si cette offre est éphémère, les utilisateurs de Foodora à Québec pourront bénéficier d’une livraison gratuite pour toutes leurs commandes jusqu’au 31 décembre prochain!

Une flotte de livreurs à vélo et en voiture est maintenant opérationnelle, afin de livrer les repas d’une trentaine de restaurants en 35 minutes ou moins.

Grâce à la géolocalisation, il est possible non seulement de se faire livrer une commande au bureau ou à la maison, mais aussi en plein air... pourvu que ce soit en ville!

Les zones de livraisons possibles s’étendent de Sainte-Foy jusqu’au Vieux-Québec en passant par les quartiers Saint-Sacrement, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et la Cité-Limoilou.

Le service permet aussi de passer directement en succursale pour récupérer sa commande.

En plus d’être présente sur le web, la plateforme est aussi accessible sur IOS et Android.

Foodora est déjà présente à Montréal, Toronto et Vancouver et tente maintenant de percer le marché à Edmonton et Calgary.

Cliquez ici pour connaître tous les restaurants disponibles sur cette plateforme à Québec.