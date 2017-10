LAFLAMME, Guy



Au Centre Hospitalier Chauveau, le 30 septembre 2017, à l'âge de 72 ans et 8 mois, est décédé monsieur Guy Laflamme, fils de feu dame Fernande Thivierge et de feu monsieur Lucien Laflamme. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Maxime Lafond), David et Vicky; son petit-fils Matisse; ainsi que sa bonne amie Pierrette Langlois. Ses frères et sœurs: Gilles, Murielle, Denise, Jocelyne et Serge, ainsi que leurs conjoint(e)s respectifs; et son ex-conjointe Rose-Aline Sévigny. Sans oublier plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Brain Canada, 1200 Ave. McGuill Collège bureau 1600, Montréal H3B 4G7 Tel : 1 514-989-2989. Des formulaires seront disponibles sur place.