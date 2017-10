4 projets musicaux féminins qui bottent des fesses et qui participent au Festival du Nouveau Cinéma

C’est connu, le Festival du Nouveau Cinéma offre, à chaque édition, une pléthore de films de créateurs audacieux.

Ce qui est moins connu des cinéphiles, c’est que l’événement propose également bon nombre de prestations musicales.

Cette année, on a remarqué que plusieurs mettent en vedette des projets menés par des femmes qui bottent des derrière.



Les voici...

Dear Criminals

Photo: LePetitRusse

Le projet pop électro mené par Frannie Holder lance finalement un premier album et offre une nouvelle édition de son concert stéréoscopique au FNC. Oui, oui. «Stéréoscopique». Le trio sera accompagné d’images de synthèses de 3D. Ça va être une expérience incroyable.

Vendredi 6 octobre, 20h @ Club Soda

Pale Lips

Photo: page Facebook de l'artiste

Grosse année pour le combo punk rock Pale Lips! Un premier album incroyablement bon, être le groupe à lancer le bal pour le festival punk ‘77 puis cette participation au FNC pour accompagner la projection du film Faux tatouages. Viens jouer du coude!

Lundi 9 octobre, 22h30 @ Agora Hydro-Québec du Coeur des sciences

Shotgun Méli

Photo: Lucas Rupnik

Le FNC s’associe au Musée des Beaux Arts e Montréal (qui consacre sa grande exposition automnale au western) et offre une soirée DJ où on pourra notamment y voir l’auteure, animatrice et fan de country Melissa Maya Falkenberg en action. Elle y «affrontera» en musique une autre DJ: Calamity MHB. Bref, ça va barder!



Mercredi 11 octobre, 21h @ Agora Hydro-Québec du Coeur des sciences

Shaydakiss

Photo: page Facebook de l'artiste

DJ montréalaise qui a de moins en moins de présentation (on l’a autant vue «mixer» au festival Île Soniq qu’à Overdrive Infinity en France), Shaydakiss aura l’honneur de cloturer le FNC en compagnie de Ruby Jane. Viens te déhancher!

Samedi 14 octobre, 22h @ Agora Hydro-Québec du Coeur des sciences