THIBAULT, Pierrette Ramsay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pierrette Ramsay, épouse de feu monsieur Robert Thibault, fille de feu Thomas Ramsay et de feu Georgiana Fournier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles : Francine (Renald Poulin) et Michèle (Gilles Gagnon); son petit-fils : Alexandre Lavallée; sa soeur : Evelyn; ses belles-soeurs : Thérèse Thibault (feu Gérard Labrecque) et Eliane Veer (feu Paul-André Thibault); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier au personnel de l'unité de soins du 1er étage des Marronniers de même qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera à la résidenceleà compter de 9h30.