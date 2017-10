Affaire de l'«Apôtre de la ville de Québec»: la période de prière très tranquille au Centre Parole de vie

Seulement une poignée de fidèles se sont présentés ce midi au Centre évangélique Parole de vie, sur le boulevard Pierre-Bertrand, alors que le site religieux était ouvert pour une période de prière.

Lors du passage du Journal, deux personnes étaient présentes. Un homme et une femme qui ont préféré ne pas s’identifier.



Alors que la jeune femme s’affairait à de l’équipement technique, un homme âgé d’une quarantaine d’années parlait de vive voix dans une langue étrangère en se déplaçant de gauche à droite, à l’avant devant une salle vide.



La représentante du Journal a rapidement été invitée à quitter les lieux.



Quelques minutes plus tard, l’homme est sorti pour aviser que des représentants du Centre allaient s’adresser aux médias plus tard, mercredi.

Rappelons que le Révérend principal du centre, Paul Mukendi, a été arrêté, lundi en fin d'après-midi, par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec et il devra faire face à de multiples accusations à caractère sexuel.

En tout, neuf accusations ont été portées contre lui, en lien avec des événements qui se seraient produits entre avril 2002 et mars 2016.

On lui reproche, sur une période de 14 ans, d’avoir agressé sexuellement une jeune fille qui, au départ, avait 14 ans. Pour cette même victime, on l’accuse de contacts sexuels, de voies de fait armées d’un couteau ou d’une ceinture, de menaces de mort, de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait simple.