Bataille à finir

« J’étais cadre au gouvernement, ma femme était vice-présidente d’une compagnie, on vivait dans une ville dortoir et je me mêlais de mes affaires », relate-t-il.

Puis il s’est retrouvé par hasard dans une rencontre d’un comité de citoyens frustrés contre les hausses de taxes. Intéressé, il est vite devenu président de ce comité et a fini par mettre la main sur le budget de la Ville. Il a été sidéré par l’ampleur de la dette. Pour que ça cesse, sa bande et lui ont mis au point un mécanisme qui permettait de bloquer chaque nouveau règlement d’emprunt.

« J’ai rencontré surtout des gens qui avaient de la misère à arriver, pas des médecins, des avocats, mais du monde ordinaire. Et ça m’a convaincu d’une chose, c’est que le plus beau loisir que tu peux offrir à tes citoyens, c’est de leur laisser l’argent dans leurs poches pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent. »

Ça l’a piqué. Il s’est présenté, et en 18 ans, il n’a augmenté les taxes que de 4 %, dit-il. « On payait tout comptant, on faisait zéro emprunt, on a construit la bibliothèque, refait le boulevard Hamel », se souvient-il, ajoutant que, lors de la fusion, sa ville disposait d’un surplus budgétaire de trois millions, et qu’il restait une dette d’un million à payer.