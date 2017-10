Biello et les rumeurs

Si Mauro Biello est agacé par les rumeurs persistantes de son départ comme entraîneur-chef, il le cache assez bien. De fait, il a refusé de confirmer, comme il fallait s’y attendre, qu’il en était à ses derniers milles à la barre de l’équipe qu’il dirige depuis septembre 2015.

« Il y a toujours des discussions et des rencontres. Je suis toujours l’entraîneur, on va analyser la situation après la saison », s’est-il borné à dire.

Il sait évidemment que le nom d’Alessandro Nesta circule depuis plusieurs jours advenant une succession.

« Ce sont des rumeurs et on ne peut pas les contrôler. On se concentre sur notre travail. On a un travail à faire, tout le monde est payé pour ça », a-t-il insisté.

Gros vécu

Biello a passé presque l’ensemble de sa carrière avec l’Impact. Il saigne bleu-blanc-noir et il l’a rappelé

« J’ai vécu beaucoup [de choses] avec ce club. Il y a eu des hauts et des bas et ça fait partie d’une carrière. C’est sûr que cette année, ça ne s’est pas passé comme on voulait. »

Mais qu’est-ce qui le dérange le plus en ce moment ? Les mauvaises performances de l’équipe.

« Je ne suis pas content de nos performances et je me concentre sur ça. Je suis déçu. Il y a certaines situations où on pouvait mieux faire. »

Pas dérangé

Si Evan Bush assure qu’il n’avait pas entendu ces rumeurs jusqu’à la semaine dernière, Hassoun Camara reconnaît les avoir entendues.

« Ça serait faux de vous dire qu’on n’a pas entendu parler de ces rumeurs, mais nous devons continuer de travailler avec sérieux en faisant abstraction de ça. »

Bush soutient qu’il n’y a pas eu de changement d’attitude depuis leur apparition.

« Je l’ai déjà dit, je n’étais pas au courant de ces rumeurs et depuis la semaine passée, je n’ai pas vu de différence.

« Les entraîneurs travaillent aussi fort et on ne devrait pas voir de changement, surtout que les séries sont encore à notre portée. »

Soutien

Qu’en est-il des relations entre Biello et ses hommes ?

« J’ai des relations avec tous les joueurs, je leur dis ce que je pense face à face et ça ne va pas changer. Je veux mettre le club dans la meilleure position. »

Et visiblement, il y a en qui vont se battre pour leur entraîneur-chef comme c’est le cas de Hassoun Camara.