Boucher en veut plus de Sutton

Même si les Remparts de Québec affichent une fiche immaculée de 4-0 depuis le début de la campagne, certains joueurs tardent à inscrire leur nom sur la feuille de pointage. Le vétéran Jesse Sutton est l’un d’eux.

Depuis ses débuts dans la LHJMQ en 2014-2015 – une saison durant laquelle il avait été limité à seulement deux rencontres en raison d’une opération à l’épaule –, le Terre-Neuvien n’a jamais été reconnu pour ses prouesses offensives. Ralenti par quelques blessures, Sutton a participé à 57, puis 52 rencontres dans les saisons précédentes, récoltant 26 points.

L’un des joueurs les plus expérimentés dans le vestiaire des Remparts, Sutton campe le rôle de quatrième centre depuis l’ouverture de la nouvelle campagne, affichant un différentiel de -1. Sans lui jeter la pierre, Philippe Boucher espère tout de même que l’attaquant de 19 ans lui offrira bientôt des arguments afin d’améliorer son sort dans la hiérarchie de l’équipe.

« Jesse, à 19 ans et à sa quatrième année, même si on parle d’un match (NDLR : 2) dans le cas de sa première, devrait être capable de jouer dans toutes les situations et de jouer avec plus de confiance. Il y a des gars, en dépit de notre fiche de 4-0, qui serrent leur bâton et Jesse en est un. Il est capable d’en donner plus.

« Jesse est le meilleur gars qu’il n’y a pas, il est très bien intentionné tous les jours, que ce soit sur la glace ou dans le gymnase. Mais il faudrait qu’il s’amuse et qu’il ne pense pas trop. Qu’il fasse juste jouer et réagir », estimait l’entraîneur-chef des Diables rouges au terme de l’entraînement de mercredi au pavillon de la Jeunesse.

Sutton reste confiant

Le principal intéressé essaie de ne pas s’en faire avec sa faible production et le fait qu’il soit relégué sur le dernier trio en dépit de son expérience dans le circuit.

« J’essaie de faire du mieux que je peux pour aider l’équipe. Quand mon heure viendra, je serai prêt à jouer un plus grand rôle, mais pour l’instant, nous gagnons et les choses vont bien.

« Tu veux récolter des points, mais en même temps, les chiffres disent faux. Je joue mon style et je me concentre à faire les bonnes choses présentement. Je crois que les chiffres ne disent pas tout », a répondu Sutton, qui évoluait aux côtés des jeunes Jérémy Laframbroise et Pierrick Dubé à l’entraînement.

Séjour profitable ?

Le séjour dans les Maritimes qui s’amorcera vendredi soir à Halifax pour les équipiers de Philippe Boucher pourrait servir de tremplin à Sutton, qui évoluera à cette occasion devant son grand-père et sa tante.