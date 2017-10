Ce nouveau concept de Rolls-Royce est affreux

Le design des voitures de la marque Rolls-Royce sont conservateurs. Très conservateurs.

Certes, les silhouettes sont toujours élégantes, mais jamais on est renversé.

Là, c’est tout le contraire. On est tombé en bas de notre chaise en la voyant. Et en plus, c’est affreux. Ce qui choque au premier coup d'oeil, ce sont les proportions. Elle semble beaucoup trop longue pour sa largeur. On dirait aussi qu’on lui a greffé un ensemble de carrosserie bon marché.

Rassurez-vous, ce n’est pas demain la veille que vous la verrons circuler dans les rues du Québec. Il s’agit d’un prototype du nom de Rolls-Royce Exterion Concept.

Rolls-Royce Exterion Concept Rolls-Royce

Création de Sergey Dvornytskyy, elle est, pour le moins, excentrique. Dans une entrevue accordée à Top Gear, il mentionnait que ce prototype représentait, pour lui, l'ultime voiture électrique de l’avenir.

L’absence de grille d’une voiture électrique, on ne s’y habitue pas encore. Pour agrémenter la calandre, on a donc ajouté rien de moins que des diamants.

Vous vous demanderez sans doute pour quelle raison obscure elle n’est pas munie de fenêtres. C’est fort simple. C’est parce qu’elle est entièrement autonome.