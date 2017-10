Chantier Davie lorgne 12 milliards $ de contrats fédéraux

Le Chantier Davie de Lévis espère mettre la main sur plus de 12 milliards $ de contrats qui seront bientôt distribués par le gouvernement fédéral.

« On est à un point tournant. Il y a beaucoup d’opportunités pour nous et on serait très stupides de ne pas vouloir en profiter », soutient un haut dirigeant de Chantier Davie, Spencer Fraser.