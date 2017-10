BOUDREAULT, Brigitte



À Lévis, le 21 septembre 2017, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Brigitte Boudreault, fille de Ermilia Lapierre et de feu Lorenzo Boudreault. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances aule vendredi 6 octobre 2017, de 14h à 17h et de 19h à 21h30 età compter de 9h30.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses filles : Geneviève et Marie-Pier Marcotte (Jean-Philippe D'Anjou); ses petits-enfants : Olivier et Laurence Morin; son frère et ses sœurs : Ronald (Brigitte Auger), Marc (Francine Lavigne) et Julie (Simon Jean); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, la famille Marcotte, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1re Avenue, Québec, téléphone : 418 683-0933, www.cpsquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.