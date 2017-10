De grandes ambitions pour le cross-country Rouge et Or

Le club de cross-country du Rouge et Or de l’Université Laval a des objectifs bien précis en tête cette saison, soit de défendre le titre canadien obtenu chez les hommes l’an dernier, ainsi que de terminer dans le top 5 au pays, chez les dames. Ce week-end, ils pourront faire un pas de plus en cette direction puisqu’ils accueilleront l’Invitation Rouge et Or, sur les Plaines d’Abraham.

Cette compétition regroupera toutes les universités du Réseau du Sport Étudiant (RSÉQ), ainsi que les programmes des maritimes de Dalhousie et St.F.X., puis celui de l’Université d’Ottawa.

Bon test

À l’heure actuelle, le Rouge et Or masculin trône au sommet du classement canadien U Sports, tandis que les dames viennent à égalité au cinquième rang avec deux autres formations.

« Ce sera une bonne préparation ce week-end puisque Dalhousie et St.F.X. ont toujours de bons programmes, tandis que McGill, au Québec, s’est beaucoup amélioré. De pouvoir affronter ces trois équipes sera un bon test pour nous », estime l’entraîneur de la formation lavalloise, Félix-Antoine Lapointe, qui compte sur l’athlète de l’année en 2016, Yves Sikubwabo, et sur la recrue fort prometteuse Jean-Simon Desgagnés dans son équipe.

Distances normales

Les dames feront aussi face à un défi supplémentaire ce week-end. Après avoir parcouru des distances de 4 et 6 km lors des deux premières compétitions de la saison, elles s’attaqueront à un parcours de 8 km samedi matin. Il s’agit d’ailleurs de la première année que les dames parcourront cette distance, puisque les fédérations de cross-country s’ajustent petit à petit à la nouvelle réglementation internationale voulant réduire l’écart entre les hommes et les femmes.

« Au début, il y avait de la réticence et certains voulaient demeurer à 5 ou 6 km. Par contre, on a convenu lors d’une réunion d’entraîneurs à travers le Canada d’essayer le 8 km pendant deux ans et, par la suite, on va réévaluer. À mes yeux, on devrait tendre vers l’égalité. Après tout, les hommes et les femmes font des marathons. Il y avait juste au cross-country qu’on n’en était jamais venu à un consensus », explique Lapointe.