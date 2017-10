De Montréal aux chutes Niagara en 10 étapes

Le Saint-Laurent ne commence pas à Montréal. Eh non! À l'ouest de la métropole, le fleuve coule entre les États-Unis et le Canada à partir de sa source: le lac Ontario. Près de 700 km de rivages fabuleux et méconnus jusqu'aux mythiques chutes Niagara. Un chemin automnal de vendanges, de récoltes fruitières et de couleurs... À la seule condition de s'écarter de l'autoroute.

1. Parc régional de Beauharnois – Salaberry

Ça commence fort dès la sortie de Montréal avec cette magnifique découverte qu'est le parc régional de Beauharnois-Salaberry. C'est la crise économique des années 1930 qui suscite le creusage du canal de Beauharnois pour alimenter le barrage hydroélectrique du même nom et permettre aux navires d'accéder à une nouvelle zone industrielle. Aujourd'hui, la MRC rend accessible ce territoire et parfait l'aménagement d'une superbe piste cyclable et piétonnière de 70 km, toute pavée et ponctuée de haltes bucoliques, de stationnements et d'une halte VR (20 $). Attention à la traversée des ponts qui nécessite l'aide du service Sécuri-Parc (450 225-0870).

2. Long Sault Parkway

Première étape ontarienne, à 1h30 de Montréal, le Long Sault Parkway fait partie des parcs du Saint-Laurent. Il s'agit d'un segment routier paisible s'écartant de la #2 et enjambant 11 îles qui sont autant d'émergences évoquant les 10 villages inondés en 1958, lors de l'aménagement de la section de la Voie maritime. On y trouve aujourd'hui une nature incroyablement verdoyante et d'immenses pelouses. Le parc compte trois campings et plusieurs haltes VR. Plage, kayak, vélo, ornithologie, mais surtout, calme et repos. Gratuit.

3.Brockville – Mille-Îles

Cette charmante petite ville n'est pas peu fière de sa toute nouvelle réalisation touristique, la transformation du plus ancien tunnel ferroviaire au Canada (1860) en une expérience son et lumière pour la famille. On y est enveloppé d'un éclairage diffus et en mouvement qui culmine avec le passage surprenant d'un train imaginaire. Gratuit.

4. Ivy Lea – Mille-Îles

Au fil du circuit routier 1000 Islands Parkway, chaque ville et village propose des croisières dans les Mille-Îles, avec la visite des châteaux Bold ou Singer. Rockport et Gananoque sont de bons points de départ.

Le pittoresque hameau d'Ivy Lea conviendra à ceux et celles qui privilégient l'authenticité. Le Camping et chalets Ivy Lea, à l'ombre du pont des Mille-Îles (13,6 km), est fréquenté par plusieurs amateurs de loisirs nautiques motorisés ou non, pour sa position stratégique.

Une incursion sur Hill Island permet de franchir la partie canadienne du pont et d'admirer toute la région à partir de la tour des Mille-Îles.

5. Piste cyclable The Great Waterway et The Waterfront Trail

Il est possible de partir de Montréal à vélo et de se rendre sur piste jusqu'à Fort-Érié, à l'ouest des chutes Niagara. Les réseaux cyclables The Great Waterway puis The Waterfront Trail s'avèrent uniques et exceptionnels du fait qu'ils épousent littéralement les berges du Saint-Laurent, du lac Ontario et de la rivière Niagara, souvent sur un sentier pavé en marge de la route. Peu importe ou l'on s'arrête, le vélo demeure le véhicule de prédilection pour découvrir toutes ces régions.

6. Prince Edward County

C'est LA révélation de tout le voyage. Prince Edward County se veut quelque peu l'île d'Orléans du sud de l'Ontario avec tous ses attraits agrotouristiques, ses vignobles et cidreries, ses antiquaires et galeries d'art, son fabuleux parc Sandbanks et ses pistes cyclables, ses petites villes super agréables et son ambiance franchement relax. La tournée des 16 vignobles, surtout en cette saison, constitue un pur ravissement. Il vaut la peine d'y consacrer quelques jours et d'en jouir pleinement.

7. Toronto

Rien de mieux, pour bien explorer les facettes urbaines, culturelles et nature de Toronto, que de choisir les visites guidées en canot et à vélo.

Tous les jeudis de l'été, Culinary Adventure et Harbourfront Canoe & Kakak Center proposent une inoubliable sortie au coucher de soleil en grand canot voyageur, des quais de la ville jusqu'aux merveilleuses îles de Toronto, un havre de nature exceptionnel. Cette sortie est suivie d'un savoureux pique-nique gastronomique préparé par le Ritz-Carlton.

À vélo, deux randos guidées de Toronto Bicycle Tours sont incontournables. Le tour du centre-ville dévoile l'extraordinaire diversité ethnique de la Ville Reine alors que celle sur les îles de Toronto nous amène en traversier dans un univers naturel incomparable.

8. Glen Rouge Campground

Un nouveau camping en pleine nature permet de s'installer confortablement en banlieue (camping et tentes O'Tentik) pour visiter Toronto. Glenn Rouge Campground est situé à 3 km de la gare Rouge Hill (stationnement gratuit), à 35 minutes de la gare Union, en plein cœur de l'action.

9. Canal Welland

Depuis la ville de St-Catherines, le circuit cyclable du Canal Welland (42 km) suit cet ouvrage titanesque qui permet aux laquiers, ces navires de 22 000 tonnes conçus pour les Grands Lacs, de «gravir les montagnes» d'écluse en écluse, du lac Ontario au lac Érié. À vélo, à pied ou en patins, on a tout le loisir d'admirer cette montaison de géants et de la comprendre au centre d'interprétation de l'écluse 3.

10. Niagara

Lorsqu'on a terminé le magasinage à Niagara-on-the-Lake et qu'on a vu les légendaires chutes Niagara, il reste à s'offrir le plaisir de la tournée et de la dégustation dans certains des 37 vignobles de la région. À ne pas manquer: Château des Charmes avec visite en français; Stratus, chic et écologique; Inniskilin pour ses fameux vins de glace; Jackson-Triggs, pour sa production haut de gamme; et Wayne Gretzky Estates, pour les sportifs.