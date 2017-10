Derrière les chansons de Tom Petty, des histoires et des stars

Tom Petty a marqué toute une génération avec ses chansons rock. Mais qu’est-ce qui se cache derrière certains de ses grands succès ? Quelle chanteuse voulait qu’il lui écrive une chanson ? Quelle actrice célèbre a joué dans un de ses vidéoclips. Clin d’œil à cinq de ses plus grands hits.

Free Fallin »

L’une des pièces les plus marquantes du répertoire de Petty, Free Fallin » est née d’une séance de rigolade avec son partenaire d’écriture Jeff Lynne. Au Rolling Stone, Tom Petty a raconté qu’il a d’abord créé l’introduction et le premier couplet pour s’amuser. C’est quand il a trouvé le refrain (freeeee, free fallin ») que Lynne et lui ont su qu’ils avaient du bon matériel entre les mains. « Ce fut aussi rapide que ça », a déclaré Petty. Première chanson de son premier album solo, Free Fallin » a servi pour le film Jerry Maguire, pour la série The Sopranos et a été reprise par un nombre incalculable de chanteurs et chanteuses.

Stop Draggin’ My Heart Around

Stevie Nicks voulait que Tom Petty lui écrive une chanson pour son premier album solo (Bella Donna, en 1991). Petty lui a proposé la ballade Insider. Mais Nicks lui a retournée. « Tu l’aimes trop, tu la fais. » Le rockeur est revenu à la charge avec Stop Draggin » My Heart Around. On avait un match parfait et la chanson est devenue un des plus gros hits à la fois de Nicks et de Tom Petty et ses Heartbreakers.

I Won’t Back Down

Sans s’en rendre compte, Sam Smith a utilisé le succès de Tom Petty lorsqu’il a enregistré Stay With Me, la chanson qui a fait de lui une vedette planétaire. Les deux pièces comportent des similitudes qui n’ont pas échappé au clan Petty. Rapidement, Smith a reconnu les faits. Petty et Jeff Lynne ont donc été crédités en tant que coauteurs. « Ce sont des choses qui arrivent », a dit Petty, qui n’a pas voulu blâmer Smith pour cet imbroglio.

You Got Lucky

Tirée du répertoire des Heartbreakers, You Got Lucky se distingue par son clip inspiré du premier film Mad Max. Grâce à MTV, le clip avait permis à Tom Petty de rejoindre un plus vaste auditoire dans les années 1980. Au début du vidéoclip, on voit les musiciens marcher dans le désert et découvrir un radiocassette dans la poussière. « Michael Jackson nous avait appelés pour nous dire que c’était une idée incroyable », a raconté Tom Petty dans un bouquin consacré à MTV.

Mary Jane’s Last Dance

Une autre pièce majeure de la discographie de Tom Petty qui se distingue par son vidéoclip. Mary Jane’s Last Dance met en scène Petty qui tente de ramener à la vie une splendide blonde jouée par Kim Basinger. « C’est un des trucs les plus cool que j’ai fait dans ma vie », s’était remémorée l’actrice dans une entrevue au Daily Beast.

