Des bières aux herbes de chez nous

Avant que le houblon ne devienne l’aromate par excellence de la bière en Occident, les brasseurs utilisaient les produits de leurs champs et jardins afin de parfumer leur boisson de céréales préférée. Bien que le houblon ait supplanté ces herbes depuis plusieurs siècles, les brasseurs de chez nous ont depuis peu recommencé à rendre hommage à la botanique locale dans leurs délicieuses bières.

Le nez : Fruité et herbacé

En bouche : Sèche et florale

Pourquoi c’est bon : Un bouquet dense fait de fleurs de bruyère, de myrique baumier et d’achillée millefeuilles s’allie aux houblons biologiques Simcoe et Motueka afin de créer un parfum des plus envoûtants.