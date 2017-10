Deux chasseurs perdus puis retrouvés sur la Côte-Nord

La Sûreté du Québec a finalement retrouvé mercredi après-midi les deux chasseurs qui manquaient à l'appel depuis plusieurs heures sur la Côte-Nord. Ils ont été retrouvés sains et saufs.

Les deux hommes dans la soixantaine étaient à la chasse dans le secteur du lac Lacoursière, au nord du barrage Manic 5, un site accessible par la route 389.

Certains de leurs proches étaient convaincus que leur retour était prévu pour lundi. Ne les voyant pas revenir, ils ont donc alerté les policiers. Mais d'autres membres de leurs familles les attendaient bel et bien pour vendredi.

Ce qui a créé beaucoup de confusion inutile, amenant la Sûreté du Québec à entreprendre des recherches terrestres mercredi matin.

Les deux hommes ont finalement été retrouvés, en bonne santé, dans le secteur où ils devaient se trouver.

La Sûreté du Québec soutient que pareil branle-bas de combat aurait pu être évité si les chasseurs avaient tous la bonne habitude d'être clairs sur leurs déplacements en forêt.

«La base, c'est de bien donner l'endroit où on va aller et la date et l'heure de notre retour pour éviter un dossier comme aujourd'hui. Mais comme corps de police responsable, on n'a pas le choix de vérifier si ces gens-là ne sont pas en danger», a expliqué Jean Tremblay, le porte-parole de la Sûreté du Québec.

D'ailleurs, le corps policier rappelle qu'il existe plusieurs outils connus et qui ont fait leurs preuves lorsqu'on se rend en forêt. GPS, boussoles, de bonnes vieilles cartes topographiques en papier, applications sur les téléphones intelligents, etc. Malheureusement, ce ne sont pas tous les chasseurs qui les utilisent.

Les deux hommes seront donc de retour à la maison vendredi avec une étrange histoire de chasse à raconter.