Dodo agrico

Chaque fois que je prends l’avion pour plus de deux heures, je m’empresse de roupiller. Et la chose la plus inconfortable en avion, c’est essayer de dormir... surtout en classe agricole. Je ne veux ni manger, ni regarder un film ou lire. Je ne suis jamais à l’aise pour travailler avec mon laptop sur cette tablette qui branle dans un espace trop restreint. J’ai passé plus de 20 ans à voyager en avion presque toutes les semaines et j’ai essayé mille positions. La moins inconfortable aura été de déposer ma tête sur la tablette que l’on dit généralement infectée de bactéries. Quoi qu’il en soit, elle est trop basse pour qu’on soit à l’aise et qu’on puisse se laisser aller. Mais attention, en gazouillant sur Facebook, par pur hasard, j’ai trouvé la solution. J’ai hâte de prendre l’avion.

Ça s’appelle Woollip. Un oreiller gonflable en quelques bouffées d’air qui, dans son étui, est de la taille d’un livre de poche. Sa forme est inspirée de la partie supérieure de la chaise de massage portable et une cavité vous permet de placer votre visage vers le bas tout en pouvant bien respirer. En plus, deux trous de chaque côté vous permettent de glisser vos bras entre votre visage et la tablette. Ça me prend ça. Le concept du Woollip a été élaboré après consultations auprès de kinésithérapeutes, pros de yoga et compagnies d’aviation. Je m’en veux parce que c’est moi qui aurais dû avoir cette idée. Le Woollip en est à ses premiers pas sur le marché et on l’offre à deux pour 72 $ US.