MARTEL, Denys



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2017, à l'âge de 81 ans, s'est éteint Denys Martel, anciennement professeur et directeur à la commission scolaire Louis-Fréchette. Homme de cœur, il a consacré sa vie à sa famille, ses élèves, ses amis et sa communauté. Denys aimait la nature et la mer!La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 6 octobre de 19h00 à 21h30, le samedi 7 octobre 2017 de 10h30 à 13h30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Dominique Lemieux), Johanne et Sophie (Jean-François Lapointe), leur mère Florence Fortin et sa famille, ses petits-enfants : Guillaume (Christine Lacelle), Frédéric Lemieux-Martel, Gabrielle, Élisabeth (Michel Blais) et François Pierre Lapointe, ses arrière-petits-enfants: Antoine et Laurent Blais, François Xavier Lapointe, les enfants de sa conjointe (feu Thérèse Lavoie-Ducasse) : feu Pierre (Micheline Richard), Marie-Josée (Francis Sergerie), Richard (Cécile Lacasse), Andrée (Denis Cyr) Ducasse et leurs familles. Il était le frère de : feu Florence Dumont (feu Maurice Pelletier), feu Wilfrid Dumont (feu Marguerite Giroux), Ghislaine (feu Marcel Rousseau, son compagnon Larry Coulombe), Fabienne (feu Romuald Pelletier), Guy Martel (Jeannine Tardif). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des implantés cochléaires du Québec,5100, rue des Tournelles, bureau 130, Québec (QC) G2J 1E4, Site web : www.aicq-implant.org, Tél. (418) 623-7417 Fax. (418) 623-7462. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.