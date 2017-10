Frank Gravel, 33 ans, de Jonquière, est condamné à 16 mois de prison pour pornographie juvénile.

L’ancien technicien en informatique Frank Gravel, adepte déclaré de pornographie adulte, a voulu rassurer le tribunal sur ses préférences sexuelles.

Deux pour cent des dizaines de milliers de fichiers saisis dans son ordinateur par la police illustraient des mineurs, a-t-il tenu à préciser avant de recevoir sa sentence.

« Je ne suis pas un pédophile. En bas de 25 ans, ça ne m’intéresse pas », a-t-il dit.

Il a attribué la présence de ces fichiers illégaux à une « négligence » de sa part alors qu’il téléchargeait massivement des fichiers de pornographie en 2013.

Il avait aussi en sa possession de nombreux fichiers cryptés dont il n’a pu fournir le code d’accès pour que les enquêteurs en vérifient la teneur.

SANS TRAVAIL

L’ancien technicien n’a plus d’emploi dans son domaine depuis qu’il a été accusé et il avait perdu le droit de toucher à internet pendant les quatre années qu’ont durées les procédures judiciaires criminelles, incluant un procès contesté.

Un ami lui a rapporté que « sur Google, ce n’est pas beau » à son sujet, ce qui explique qu’aucun employeur ne voudra plus de lui dans son domaine professionnel.

Frank Gravel vit de prestations de la sécurité du revenu et envisage de retourner aux études dans un domaine où il aura plus de possibilités d’embauche malgré son antécédent.

Il doit aussi fournir un échantillon d’ADN au Registre national des délinquants sexuels et informer tout employeur éventuel de sa condamnation avant qu’on lui donne accès à internet pour les besoins du travail, uniquement.

CÉLIBATAIRE

Au cours de son témoignage sur sentence, mercredi au palais de justice de Chicoutimi, Gravel a exprimé des regrets pour avoir accédé à des fichiers de pornographie juvénile, et de ne pas en avoir eu de bénéfice.

« J’ai des regrets, mais je (sais que je) ne suis pas attiré par des enfants ». Il n’a pas de conjointe actuellement et souhaite « en finir avec la justice » avant de passer à autre chose.

« Mieux vaut être célibataire que de mentir (sur son passé) », en a-t-il conclu au sujet de la possibilité d’entrer en relation avec une femme. Son avocate,

Me Marie-Ève St-Cyr, de l’aide juridique, avait proposé l’imposition de la peine minimale d’un an de prison. Sa consœur du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Nicole Ouellet, avait recommandé 18 mois.