En route vers un record de deux millions de véhicules vendus au Canada

RICHMOND HILL (Ontario) – Le nombre de véhicules neufs vendus au Canada est en voie de fracasser la barre des deux millions cette année, ce qui constituerait un record annuel.

Pour un cinquième mois consécutif, les ventes de voitures neuves ont bondi au pays en septembre, portées par les ventes de camions légers, selon les données de la firme ontarienne spécialisée Desrosiers Automotive Reports.

Environ 186 800 voitures de passagers et camions légers (camionnettes, fourgonnettes et VUS) neufs ont été vendus au Canada en septembre. Il s’agit d’une hausse de 7,7 % par rapport au même mois en 2016.

Globalement, le nombre de ventes a grimpé de 5,5 % depuis le 1er janvier dernier, pour atteindre tout près de 1,6 million de véhicules vendus durant les neuf premiers mois de l’année. Il faudrait donc une chute sans précédent durant les trois derniers mois de l’année pour ne pas atteindre le cap des deux millions de véhicules vendus au pays en 2017.

Depuis le début de l’année, les ventes mensuelles de voitures ont augmenté tous les mois, à l’exception de celui d’avril, où elles ont connu un léger repli de 1,2 %. En plus de se procurer plus de véhicules, les Canadiens sont aussi devenus encore plus friands de camions légers. Ceux-ci représentent un peu plus de deux véhicules sur trois vendus au pays cette année, soit 67,7 % des ventes. En septembre, les ventes de camions légers ont augmenté de 12,5 % par rapport au même mois en 2016, tandis que la vente de voitures de tourisme a chuté de 1,8 %.

Avec 30 881 ventes au cours du dernier mois, Ford arrive en tête sur le marché canadien, suivi de près de General Motors et ses 27 237 véhicules vendus. Il s’agit d’une augmentation de 7 % du nombre de transactions pour le constructeur américain. Toyota a pris le troisième rang avec 19 599 ventes, en hausse de 14,9 %.

Pour sa part, Volkswagen a connu un immense regain d’intérêt, passant de 5026 ventes en septembre 2016 à 7564 ventes à septembre 2017, en hausse de 50,5 %.