TRÉPANIER, Soeur Béatrice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er octobre 2017, à l'âge de 97 ans dont 78 ans de vie religieuse, est décédée soeur Béatrice Trépanier (en religion Soeur Claire-Alice), fille de feu dame Alice Doyon et de feu Wilfrid Trépanier. Elle était native de Saint-Ludger. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la soeur de feu Rachel Trépanier, scsl, feu Blandine Trépanier, scsl, feu Gérard Trépanier (feu Rolande Lamothe) et de Marie-Paule Trépanier, scsl. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). La défunte sera exposée à lavendredi le 6 octobre 2017 de 9h à 11h et de 12h30 à 14h.sous la direction du