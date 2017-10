PEDNEAULT, Marlaine Michaud



Le 1er octobre 2017, est décédée sereinement, entourée de l'amour des siens, au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Jonquière, à l'âge de 83 ans et 5 mois, Mme Marlaine Michaud (Pedneault), épouse de feu M. Jean-Paul Pedneault, demeurant rue Cabot, Jonquière. La famille accueillera parents et amis à lale samedi 7 octobre 2017 à compter de 14h.Les cendres de Mme Michaud seront inhumées au cimetière St-Jean-Vianney. Elle était la fille de feu Mme Germaine Boudreault et de feu M. Edmond Michaud. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André Pedneault (Louise St-Laurent), Rock, Bruno (Lise Morency), Hélène (Denis Tremblay);ses petits-enfants : Michaël, Jonathan (Karine), Keena (Sergio), Christopher (Mathilde), Vicky (Keven), Émilie, Ralph (Laurence) et Christiana. Elle était la sœur de : feu Chantale Michaud (Romuald Ouellet), feu Dicker (Céline Larouche), feu Nancy (feu Antoine Dumais), feu Lisette (Ghislain McNicoll), feu Michelle (feu Réal Dupéré), Nicole (Gilles Tremblay), feu Serge (Marie Chiasson), feu Bernard (Pierrette Arbour), Pierre (Diane Bilodeau), Marcel (Diane Larouche), Richard (France Dionne); la belle-sœur de : feu Rose-Ange Pedneault, Louis-Joseph (Monique Tremblay), feu Alphonse (Monique Larouche), Denise. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons en faveur de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.