Gilles Lehouillier prend trois engagements électoraux

Entrepôt municipal, terrain de soccer intérieur et mise à niveau d’une salle de spectacles. Il s’agit là de trois engagements électoraux, très embryonnaires, rendus publics mercredi matin par Gilles Lehouillier, maire sortant de Lévis.

Dans deux ans, l’ancien aréna de Saint-Romuald deviendra officiellement l’entrepôt de la Ville de Lévis. Pour le moment, la municipalité ne possède aucun entrepôt digne de ce nom, ce qui cause des dépenses inutiles et beaucoup de perte de temps, a admis M. Lehouillier. Avant cette transformation, cet aréna sera momentanément rouvert et utilisé pour pallier la fermeture prochaine – pour travaux – de deux autres arénas: celui de Lévis et celui de Bernières (BSR).

Gilles Lehouillier a également annoncé la formation d’un groupe de travail qui sera chargé de régler le problème des 1000 à 1300 heures manquantes de pratique de soccer dans l’est de la ville. Un partenariat pourrait être conclu avec le collège de Lévis qui a justement pour projet de construire un stade de soccer intérieur.

D’autre part, le Vieux Bureau de poste, salle de spectacles du chemin du Fleuve, sera mis à niveau. Le Cercle de fermières, qui est installé au deuxième étage de cette salle, sera bientôt localisé à l’ancien aréna de Saint-Romuald.

Le maire sortant de Lévis n’a pas pu chiffrer ses trois engagements, car cela va dépendre en bonne partie des scénarios et des partenariats qui seront choisis. D’autres promesses électorales, plus détaillées, seront annoncées dans les prochains jours, a-t-il fait savoir.

100 % d’engagements réalisés

D’autre part, M. Lahouillier a dressé un bilan extrêmement positif de ses quatre années à la tête de la Ville de Lévis en avançant que «100 %» de ses engagements électoraux de 2013 ont été réalisés ou qu’ils sont en cours de réalisation. «On est très fiers de cette belle réussite. Les résultats sont là d’où le très haut degré de satisfaction de la population», a insisté le maire sortant de Lévis et chef de Lévis Force 10 en point de presse.

Ce dernier a longuement passé en revue ses promesses électorales du dernier mandat dans les diverses sphères d’activité de la municipalité.