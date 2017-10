Gosselin veut dîner avec des citoyens choisis au hasard

Reprochant à Régis Labeaume de ne pas être assez proche du peuple, Jean-François Gosselin s’engage à organiser des «dîners de consultation» avec six citoyens choisis au hasard, à chaque mois, s’il est élu à la mairie de Québec.



«Je vais inviter six citoyens, un par arrondissement, et je vais les inviter à dîner avec moi puis je vais prendre des notes et les écouter. Je vais faire la même chose aussi avec des entreprises, avec des organismes, une fois par mois, je veux les inviter, je vais payer la facture (...) Ça ne coûtera pas cher, ça je peux vous le dire», a déclaré le chef de Québec 21 lors d’un point de presse devant l’hôtel de ville de Québec, mercredi matin.



Les citoyens intéressés seront invités à s’inscrire sur le site web de la Ville de Québec. M. Gosselin ne craint pas que ces dîners soient noyautés par des lobbyistes ou des membres de divers groupes de pression qui ont intérêt à mousser leurs idées. Il veut échanger avec monsieur et madame Tout-le-monde.



«C’est justement ça que je veux éviter. Là, on le voit, on le sait en politique comment ça fonctionne ; il y a des groupes qui ont accès aux politiciens, aux élus, c’est facile pour eux de faire changer les décisions, d’influencer. Les citoyens, les entreprises et les employés que je vise, ce sont des gens qui n’ont pas accès à leurs élus».



Il s’engage à prendre en considération l’opinion des quelques privilégiés qui seront sélectionnés au hasard pour dîner en privé avec le premier élu de la Ville.



«À tous les jours, les élus doivent prendre des décisions qui influencent la vie des gens. Je vais les écouter et je vais utiliser cette information-là pour prendre de meilleures décisions, pour rester collé sur la réalité des gens de Québec».



Le maire sortant, dit-il, ne cherche qu’à «imposer sa vision et dire aux gens quoi penser». «S’il avait fait ce que je vous propose, il aurait su que les gens ne veulent pas d’un projet comme le SRB ou d’un projet structurant de transport en commun à Québec», a-t-il martelé, contestant les résultats d’un sondage Léger qui révélait que 49 % des gens soutenaient toujours le projet de SRB, en avril, malgré la dégringolade du taux d’appui (74 % six mois plus tôt).



«On va voir à l’élection. On va le voir s’il y a une personne sur deux qui appuie le projet de SRB. Je vous le dis, un vote pour Régis Labeaume, c’est un vote pour le SRB, on le sait qu’il va le faire puis un vote pour Gosselin, c’est un vote pour le troisième lien, ça rime en plus. Je vais croire le résultat du 5 novembre.»