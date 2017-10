Grave infection après un examen au CHUL

« C’était deux techniciennes qui installaient une sonde et envoyaient du liquide dans la vessie, pis c’était l’enfer », dit l’homme, lui-même infirmier, jugeant que la technique utilisée par les employées était inadéquate.

« C’était flagrant qu’elles le contaminaient et qu’elles n’avaient aucune connaissance », a tenu à dénoncer le plaignant, qui déplore aussi l’attitude d’une employée. « Elle a attendu que mon fils soit tout attaché, les bras en l’air et les jambes attachées, tout nu sur la planche, pour sortir son matériel. Il hurlait, il faisait frette, et elle avait encore besoin de monter l’air climatisé », peste-t-il.