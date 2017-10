La police du CN plus présente aux passages à niveau

Le Service de police du CN sera dorénavant plus actif pour des opérations non plus seulement de prévention, mais de répression aux passages à niveau de ses chemins de fer.

En vertu d'un nouveau pouvoir que vient de leur accorder Québec, ce corps policier pourra appliquer intégralement le Code de la sécurité routière aux abords de ses propriétés, chose qui était possible dans toutes les provinces sauf au Québec.

Les policiers du CN auront les coudées plus franches pour intervenir auprès des automobilistes fautifs notamment ceux qui utilisent leur cellulaire au volant.

On estime que 70 % des collisions avec des trains sont causées par une distraction.

«Nos policiers vont cibler les moments de distraction que les conducteurs vont avoir, a expliqué l'inspecteur Pierre Bergeron de la police du CN. Donc on va parler des cellulaires. Les conducteurs qui vont être distraits, qui vont s'arrêter sur les passages à niveau ainsi que les vitesses excessives.»

Douze automobilistes ont perdu la vie au Québec l'an dernier à des croisements ferroviaires. Le service de police du CN existe depuis 1923.