Labeaume veut organiser une grande consultation sur la sécurité routière

S’il est réélu, Régis Labeaume promet d’organiser une vaste consultation sur la sécurité routière dans les quartiers résidentiels, encore plus importante que celle sur le transport collectif.



«C’est facile pour les politiciens de se donner bonne conscience et dire qu’on va ajouter des dos d’âne, qu’on va ralentir à 30 km/h dans les quartiers (...), mais ça ne fonctionne pas», a-t-il déclaré lors d’un point de presse, mercredi matin, sur la rue William-Stuart à Sainte-Foy, là où Québec 21 a fait son propre point de presse sur la sécurité routière vendredi dernier.



La solution au problème de vitesse excessive dans les quartiers résidentiels passe par un «changement de comportement» collectif, selon Régis Labeaume, qui veut sensibiliser un maximum de citoyens en préparant une consultation d’envergure avec des experts appelés à cerner différentes pistes de solutions. Il s’agira probablement, dit-il, de «l’exercice d’analyse publique le plus important jamais fait à Québec».



«Il faut qu’on change notre culture quant à la vitesse dans les quartiers. On doit se parler franchement, se dire les vérités et s’assurer de protéger les automobilistes, les piétons et les cyclistes, mais en même temps, il faut que les piétons et cyclistes se disciplinent parce qu’au moins 50 % des accidents impliquant un piéton ou un cycliste sont la faute du piéton ou du cycliste qui ne suivent pas les règles», a-t-il martelé.



Malgré la remise de 25 000 constats d’infraction par les radars photo mobiles en 2016, le nombre d’accidents n’a pas diminué dans les quartiers résidentiels, constate le maire sortant qui se questionne sur la pertinence de cette méthode. «Malgré cela, le résultat est stable. La stabilité, moi, ça ne me satisfait pas», a-t-il lâché.



30 km/h, une mesure jugée inefficace

Sans répondre directement à la chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, qui a promis de réduire la vitesse à 30 km/h dans les quartiers résidentiels, Régis Labeaume conclut de son côté à l’inefficacité d’une telle mesure dans les 105 rues résidentielles de Québec où l'expérience a été tentée.



«Saviez-vous que 30 km/h dans les quartiers, ça ne fonctionne pas? Ici à Québec, ce qu’on a comme chiffre, c’est que là où c’est 30 km/h, les gens circulent en moyenne à 51 km/h», a-t-il exposé alors que la vitesse moyenne se situe à 53 km/h dans les rues où la limite est de 50 km/h, a observé le maire, citant les chiffres de la Table québécoise de la sécurité routière.