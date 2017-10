Le choix de faire cavalier seul

La chanteuse Annie Villeneuve, qui avoue avoir pris de gros risques en se lançant dans la production de spectacles, veut faire changer l’ordre établi, même si elle se dit boudée par l’industrie musicale au Québec.

« Être une entrepreneure-artiste, c’est comprendre que dans le mot show-business, il y a le mot business et ce n’est pas négligeable. Cette partie-là, si ce n’est pas toi qui la comprends, c’est d’autre monde », a affirmé l’artiste qui était conférencière, hier, au Colloque Femmessor, à Lévis.

Il y a deux ans, sa carrière a fait un virage à 180 degrés lorsqu’elle a fait appel à la plateforme de sociofinancement La Ruche pour financer son dernier album, après avoir largué son entourage professionnel pour mener sa barque à son goût.

« J’étais écœurée que ma vie repose sur le paraître. J’avais envie de ressentir davantage », a confié l’artiste qui a fondé AV Productions.

Annie Villeneuve déplore le fait qu’un grand nombre d’artistes de la jeune génération ne s’intéressent pas assez à leurs finances.

« On dirait que leur seule préoccupation, c’est d’être applaudi, et c’est ça leur salaire. C’est vrai que c’est gratifiant, mais si tu n’arrives pas à payer ta maison parce qu’il y a trop de monde dans l’engrenage... On n’a pas le choix de se restructurer, car il y a de moins en moins d’argent à faire dans l’industrie », ajoute-t-elle, consciente des impacts de son discours.

Humilité

L’artiste s’implique maintenant dans toutes les facettes de son métier. La mère monoparentale d’une fillette de quatre ans, née de son union avec l’ex-joueur du Canadien de Montréal Guillaume Latendresse, avoue que l’expérience de La Ruche a exigé de sa part une bonne dose d’humilité.

Encore récemment, la chanteuse s’est sentie rejetée par le milieu qui n’a pas retenu sa candidature pour le prochain gala de l’ADISQ.

« L’industrie n’a pas voté pour moi. Je suis boudée. Ce n’est pas grave parce que je ne fais pas ce métier pour cela. Des embûches, il y en a toujours. Quand tu t’assumes, tu peux juste être plus grand et inébranlable. »

Authenticité

« Avant, je projetais l’image de la fille parfaite qui fait des hits à la radio. Maintenant, je veux être authentique. Je n’ai plus le goût de faire semblant. »

Les dernières années ont été riches en apprentissages de toutes sortes pour l’artiste qui poursuit son chemin.

« Il n’y a rien comme persévérer. La passion qui t’habite, tu l’écoutes. »

Mme Villeneuve a eu recours aux services de mentorat de Femmessor pour développer sa confiance comme entrepreneure et enterrer le syndrome de l’imposteur. L’organisme a pour mission de soutenir l’entrepreneuriat au féminin par différents moyens.