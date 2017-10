Le CHUM est prêt à recevoir ses premiers patients

MONTRÉAL | Il ne reste plus que quatre jours avant le transfert des premiers patients vers le nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

L’urgence de l’hôpital Saint-Luc fermera à 5 h, dimanche matin, pour laisser la place à l’urgence du CHUM.

Le transfert des patients va débuter dès 7 h du matin, via une passerelle intérieure. Cette opération devrait se terminer vers midi.

«Des médecins vont être sur les étages [et] vont suivre le déménagement. Ils seront déménagés un à la fois. On est prêt même pour les cas critiques d'urgence. On est prêt pour ça», a indiqué Dr Luigi Lepanto, directeur des affaires médicales du CHUM.

La PDG adjointe du CHUM, Danielle Fleury, dirige le Centre de commandement pour les transferts. Ça fait deux ans qu'elle se prépare au grand jour. «Tout le monde est prêt, il y a de l’effervescence», a-t-elle confié.

Pour que cette opération soit un succès, Mme Fleury fait un appel au public. «On demande la collaboration de la population, de se tourner vers toutes les autres ressources du réseau, pour aider au démarrage de l’urgence du CHUM», a-t-elle dit

Puis ce sera le début de la période d'adaptation pour 1000 médecins, 4000 infirmières et 1200 autres spécialistes de la santé.

Le CHUM va ouvrir ses portes aux familles dès 15 h dimanche. «On aura des bénévoles qui vont accompagner les visiteurs venus voir leurs proches», a expliqué Danielle Fleury.

L’Hôtel-Dieu va pouvoir procéder aux transferts de ses patients dès le 5 novembre puis ce sera au tour des patients de l’hôpital Notre-Dame, le 26 novembre.